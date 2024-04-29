Екстренер Шахтаря назвав найкращого гравця Динамо

Патрік Ван Леувен на чолі "Шахтаря". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен розповів про прогрес одного з вихованців "Динамо". Нідерландський наставник радий, що зумів попрацювати із цим гравцем.

Екснаставник "гірників" вважає Володимира Бражка одним із головних талантів УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

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Відомий тренер Патрік Ван Леувен, який встановив антирекорд за тривалістю роботи у "Шахтарі", розповів про гравця, прогресом якого пишається. Цей футболіст виступає у київському "Динамо", але наставник встиг попрацювати з ним у луганській "Зорі".

Бражко під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Ван Леувен сказав про Бражка

Володимир Бражко є вихованцем "Динамо". З 2022 до 2023 року він виступав на правах оренди за "Зорю" під керівництвом Патріка Ван Леувена. У тому сезоні луганська команда здобула бронзові медалі української Прем'єр-ліги. А вже зараз Бражко є повноцінним лідером "Динамо".

Володимир Бражко під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ван Леувен вважає, що за останні роки Бражко досяг неймовірного успіху у своєму розвитку. Володимир фізично зміцнів у "Зорі" та скористався шансом пробитися в основу "Динамо", з якого пішов Сергій Сидорчук. Нещодавно 22-річний футболіст дебютував і у збірній України.

"Він має всі якості, які мають бути в опорного півзахисника. Прекрасно працює з м'ячем, вміє грати й лівою, і правою ногами, має чудовий пас і не боїться отримувати м'ячі під тиском", — розповів тренер.

У сезоні 2023/2024 Бражко зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив шість м'ячів і зробив дві результативні передачі.

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