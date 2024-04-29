Екстренер Шахтаря назвав найкращого гравця Динамо
Колишній головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен розповів про прогрес одного з вихованців "Динамо". Нідерландський наставник радий, що зумів попрацювати із цим гравцем.
Екснаставник "гірників" вважає Володимира Бражка одним із головних талантів УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".
Відомий тренер Патрік Ван Леувен, який встановив антирекорд за тривалістю роботи у "Шахтарі", розповів про гравця, прогресом якого пишається. Цей футболіст виступає у київському "Динамо", але наставник встиг попрацювати з ним у луганській "Зорі".
Що Ван Леувен сказав про Бражка
Володимир Бражко є вихованцем "Динамо". З 2022 до 2023 року він виступав на правах оренди за "Зорю" під керівництвом Патріка Ван Леувена. У тому сезоні луганська команда здобула бронзові медалі української Прем'єр-ліги. А вже зараз Бражко є повноцінним лідером "Динамо".
Ван Леувен вважає, що за останні роки Бражко досяг неймовірного успіху у своєму розвитку. Володимир фізично зміцнів у "Зорі" та скористався шансом пробитися в основу "Динамо", з якого пішов Сергій Сидорчук. Нещодавно 22-річний футболіст дебютував і у збірній України.
"Він має всі якості, які мають бути в опорного півзахисника. Прекрасно працює з м'ячем, вміє грати й лівою, і правою ногами, має чудовий пас і не боїться отримувати м'ячі під тиском", — розповів тренер.
У сезоні 2023/2024 Бражко зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив шість м'ячів і зробив дві результативні передачі.
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