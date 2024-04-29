Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Екстренер Шахтаря назвав найкращого гравця Динамо arrow

Екстренер Шахтаря назвав найкращого гравця Динамо

29 квітня 2024 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Екстренер Шахтаря назвав найкращого гравця Динамо
Патрік Ван Леувен на чолі "Шахтаря". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен розповів про прогрес одного з вихованців "Динамо". Нідерландський наставник радий, що зумів попрацювати із цим гравцем.

Екснаставник "гірників" вважає Володимира Бражка одним із головних талантів УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Відомий тренер Патрік Ван Леувен, який встановив антирекорд за тривалістю роботи у "Шахтарі", розповів про гравця, прогресом якого пишається. Цей футболіст виступає у київському "Динамо", але наставник встиг попрацювати з ним у луганській "Зорі".

Володимир Бражко стає лідером Динамо
Бражко під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Ван Леувен сказав про Бражка

Володимир Бражко є вихованцем "Динамо". З 2022 до 2023 року він виступав на правах оренди за "Зорю" під керівництвом Патріка Ван Леувена. У тому сезоні луганська команда здобула бронзові медалі української Прем'єр-ліги. А вже зараз Бражко є повноцінним лідером "Динамо".

Володимир Бражко
Володимир Бражко під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ван Леувен вважає, що за останні роки Бражко досяг неймовірного успіху у своєму розвитку. Володимир фізично зміцнів у "Зорі" та скористався шансом пробитися в основу "Динамо", з якого пішов Сергій Сидорчук. Нещодавно 22-річний футболіст дебютував і у збірній України.

"Він має всі якості, які мають бути в опорного півзахисника. Прекрасно працює з м'ячем, вміє грати й лівою, і правою ногами, має чудовий пас і не боїться отримувати м'ячі під тиском", — розповів тренер.

У сезоні 2023/2024 Бражко зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив шість м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

"Тоттенгем" зробить "Шахтарю" пропозицію щодо Судакова, від якої неможливо відмовитися.

Миколенко може пропустити Євро-2024 — травма гравця виявилася серйозною.

Помер колишній тренер збірної України з футболу.

спорт
футбол
Динамо
Заря Луганськ
Патрік ван Леувен
Володимир Бражко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри