Забарный уйдет из Борнмута после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба
Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список потенциальных покупок сразу двух известных клубов. Он может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.
Забарный оказался в списке самых перспективных защитников Европы, сообщает Marca.
Сезон 2023/2024 становится прорывом в карьере 21-летнего Ильи Забарного. Украинский футболист сыграл в составе "Борнмута" 34 матча, в которых забил гол и получил пять желтых карточек. Он выходил на поле в стартовом составе "вишен" и оставался на нем вплоть до финального свистка. Только травма на время вывела защитника из строя.
Куда может перейти Забарный
Успешная игра украинца за "Борнмут" не осталась незамеченной. На Илью обратили внимание мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Скауты обеих команды уже присутствовали на матчах английской Премьер-лиги с участием Забарного.
Испанские журналисты утверждают, что "Атлетико" серьезно настроен на переговоры с "Борнмутом" по поводу украинца. Мадридский клуб готов предложить за молодого футболиста 25 млн евро, но эта сумма не устраивает англичан. В "Борнмуте" уверены, что после выступления Забарного за сборную Украины на Евро-2024 его трансферная стоимость увеличится.
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