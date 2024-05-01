Забарный уйдет из Борнмута после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список потенциальных покупок сразу двух известных клубов. Он может сменить команду уже во время летнего трансферного окна.

Забарный оказался в списке самых перспективных защитников Европы, сообщает Marca.

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Сезон 2023/2024 становится прорывом в карьере 21-летнего Ильи Забарного. Украинский футболист сыграл в составе "Борнмута" 34 матча, в которых забил гол и получил пять желтых карточек. Он выходил на поле в стартовом составе "вишен" и оставался на нем вплоть до финального свистка. Только травма на время вывела защитника из строя.

Илья Забарный с наградой "Лучшему игроку месяца" в "Борнмуте". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный

Успешная игра украинца за "Борнмут" не осталась незамеченной. На Илью обратили внимание мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Скауты обеих команды уже присутствовали на матчах английской Премьер-лиги с участием Забарного.

Испанские журналисты утверждают, что "Атлетико" серьезно настроен на переговоры с "Борнмутом" по поводу украинца. Мадридский клуб готов предложить за молодого футболиста 25 млн евро, но эта сумма не устраивает англичан. В "Борнмуте" уверены, что после выступления Забарного за сборную Украины на Евро-2024 его трансферная стоимость увеличится.

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