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Забарный уйдет из Борнмута после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба

1 мая 2024 10:25
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Забарный уйдет из Борнмута после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список потенциальных покупок сразу двух известных клубов. Он может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. 

Забарный оказался в списке самых перспективных защитников Европы, сообщает Marca

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Сезон 2023/2024 становится прорывом в карьере 21-летнего Ильи Забарного. Украинский футболист сыграл в составе "Борнмута" 34 матча, в которых забил гол и получил пять желтых карточек. Он выходил на поле в стартовом составе "вишен" и оставался на нем вплоть до финального свистка. Только травма на время вывела защитника из строя. 

Илья Забарный с наградой лучшему игроку месяца
Илья Забарный с наградой "Лучшему игроку месяца" в "Борнмуте". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный 

Успешная игра украинца за "Борнмут" не осталась незамеченной. На Илью обратили внимание мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Скауты обеих команды уже присутствовали на матчах английской Премьер-лиги с участием Забарного. 

Испанские журналисты утверждают, что "Атлетико" серьезно настроен на переговоры с "Борнмутом" по поводу украинца. Мадридский клуб готов предложить за молодого футболиста 25 млн евро, но эта сумма не устраивает англичан. В "Борнмуте" уверены, что после выступления Забарного за сборную Украины на Евро-2024 его трансферная стоимость увеличится. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

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Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

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Илья Забарный
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