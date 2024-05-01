Забарний піде з Борнмута після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний увійшов до списку потенційних покупок одразу двох відомих клубів. Він може змінити команду під час літнього трансферного вікна.

Забарний опинився у списку найперспективніших захисників Європи, повідомляє Marca.

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Сезон 2023/2024 стає проривом у кар'єрі 21-річного Іллі Забарного. Український футболіст зіграв у складі "Борнмуту" 34 матчі, в яких забив гол та отримав п'ять жовтих карток. Він виходив на поле у стартовому складі "вишень" і залишався на ньому аж до фінального свистка. Тільки травма на якийсь час вивела захисника з ладу.

Ілля Забарний з нагородою "Кращому гравцю місяця" у "Борнмуті". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куди може перейти Забарний

Успішна гра українця за "Борнмут" не залишилася непоміченою. На Іллю звернули увагу мюнхенська "Баварія" та мадридський "Атлетіко". Скаути обох команди вже були присутні на матчах англійської Прем'єр-ліги за участю Забарного.

Іспанські журналісти стверджують, що "Атлетіко" серйозно налаштований на переговори з "Борнмутом" щодо українця. Мадридський клуб готовий запропонувати за молодого футболіста 25 млн євро, але ця сума не влаштовує англійців. У "Борнмуті" впевнені, що після виступу Забарного за збірну України на Євро-2024, його трансферна вартість збільшиться.

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