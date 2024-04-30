Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола та Кевін Де Брюйне під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне готується до трансферу з англійської команди. Досвідчений футболіст уже повідомив тренерському штабу про своє рішення.

Де Брюйне не збирається продовжувати контракт із "містянами", повідомляє Daily Mail.

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Лідер півзахисту "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне піде з клубу літом 2025 року. У нього закінчиться контракт із "містянами", і 32-річний бельгієць не підписуватиме нову угоду з чемпіонами Англії.

Де гратиме Де Брюйне

Досвідчений футболіст хоче виїхати з Європи до одного з клубів США чи Саудівської Аравії. Він повідомив головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу, що вже не витримує навантаження в англійській Прем'єр-лізі.

Кевін Де Брюйне дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Molly Darlington

Де Брюйне вже отримав декілька вигідних пропозицій від клубів із тих країн, куди багато ветеранів світового футболу їдуть перед завершенням кар'єри. Сам Кевін збирається піти зі спорту у 36 років.

У сезоні 2023/2024 Де Брюйне зіграв у "Манчестер Сіті" 17 матчів, у яких забив шість голів та зробив десять результативних передач.

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