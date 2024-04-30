Нганну відверто розповів, як втратив сина — Канело та Макгрегор підтримали бійця

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou/

Колишній чемпіон світу з боїв без правил Френсіс Нганну повідомив про трагедію у сім'ї. Помер його маленький син Кобе.

Нганну розповів деталі того, що сталося на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Відомий учасник боїв без правил і боксер-початківець Френсіс Нганну опублікував повідомлення, повне болю і розпачу. Камерунець розповів, що помер його молодший син Кобе, якому було лише 15 місяців.

Френсіс Нганну написав про втрату сина. Фото: instagram.com/francisngannou/

Що написав Нганну

Спортсмен поділився з шанувальниками болем у соціальній мережі. Нганну написав, що не знає, як жити далі після сімейної трагедії. Він попросив допомоги та заявив, що не може самостійно впоратися з болем.

"Його більше немає. Мій маленький хлопчик, мій друг, мій Кобе був сповнений життя і радості. Тепер він лежить без життя. Я кричав його ім'я знову і знову, але він не відповідає. Поруч із ним я був найкращою версією себе, а тепер не знаю, як жити далі", — написав Нганну.

Спортсмена підтримали багато колег, включаючи Сауля Альвареса та Менні Пак'яо. Допомогу Френсісу Нганну запропонував і колишній боєць UFC Конор Макгрегор. Ірландець, який виховує чотирьох дітей, заявив, що молиться за сім'ю камерунця і готовий бути поряд з ним у цей важкий годинник.

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