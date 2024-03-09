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Репер Дрейк втратив велику суму через провальну ставку на бій Джошуа — Нганну

9 березня 2024 16:54
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Агабекян Карен
редактор
Репер Дрейк втратив велику суму через провальну ставку на бій Джошуа — Нганну
Репер Дрейк невдалий у ставках на спорт. Фото: instagram.com/drake/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Найпровальніший гравець на ставках у сучасній історії репер Дрейк підтвердив свою репутацію. Він програв велику суму, поставивши на перемогу Френсіса Нганну в бою з Ентоні Джошуа.

Виконавець знову не зміг виграти гроші, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дрейк знову програв гроші

Перед поєдинком Джошуа проти Нганну Дрейк повідомив, що поставив на перемогу Френсіса 615 тисяч доларів.

У разі перемоги репер виграв би 1,9 млн доларів. Коефіцієнт на перемогу камерунця був 3.10.

Джошуа не дав Дрейку заробити, у другому раунді відправивши Нганну в дуже важкий нокаут.

Дрейк має репутацію людини, ставки якої програють. Навіть коли він ставить на явних фаворитів, то програвав. Наприклад, він поставив на Ісраеля Адесанью в першому поєдинку з Алексом Перейрою в UFC 1,5 млн доларів. Нігерієць був великим лідером, але той програв.

Репер ставив велику суму на Ентоні Джошуа у бою з Енді Руїсом і тоді британець програв нокаутом. Подібних програних ставок у Дрейка вже кілька десятків.

Нагадаємо, колишня зірка "Динамо" може опинитися за ґратами — що відомо.

Джошуа після перемоги над Нганну заявив, що хоче битися з переможцем пари Усик — Ф’юрі.

Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг.

Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти з "Челсі" — відома причина.

Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.

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Ентоні Джошуа
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Джошуа — Нганну

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