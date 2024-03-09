Репер Дрейк втратив велику суму через провальну ставку на бій Джошуа — Нганну
Найпровальніший гравець на ставках у сучасній історії репер Дрейк підтвердив свою репутацію. Він програв велику суму, поставивши на перемогу Френсіса Нганну в бою з Ентоні Джошуа.
Виконавець знову не зміг виграти гроші, повідомив портал Новини.LIVE.
Дрейк знову програв гроші
Перед поєдинком Джошуа проти Нганну Дрейк повідомив, що поставив на перемогу Френсіса 615 тисяч доларів.
У разі перемоги репер виграв би 1,9 млн доларів. Коефіцієнт на перемогу камерунця був 3.10.
Джошуа не дав Дрейку заробити, у другому раунді відправивши Нганну в дуже важкий нокаут.
Дрейк має репутацію людини, ставки якої програють. Навіть коли він ставить на явних фаворитів, то програвав. Наприклад, він поставив на Ісраеля Адесанью в першому поєдинку з Алексом Перейрою в UFC 1,5 млн доларів. Нігерієць був великим лідером, але той програв.
Репер ставив велику суму на Ентоні Джошуа у бою з Енді Руїсом і тоді британець програв нокаутом. Подібних програних ставок у Дрейка вже кілька десятків.
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