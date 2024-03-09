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Нганну стверджує, що не відчув удару, яким його нокаутували

9 березня 2024 10:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нганну стверджує, що не відчув удару, яким його нокаутували
Френсіс Нганну впав у нокаут. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну раніше програв поєдинок британцю Ентоні Джошуа. Камерунець вперше побував у нокдауні та нокауті.

Після бою Нганну розповів, що навіть не відчув удару, передає портал MMAFighting.

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Слова Нганну після бою з Джошуа

Після поєдинку Нганну похвалив Джошуа та зазначив, що той зробив те, чого не зміг Тайсон Ф'юрі.

При цьому Френсіс зазначив, що не відчув удару, яким його відправили в нокаут.

"Це був точний удар. Скажу чесно, я навіть нічого не відчув. Ось у чому таємниця нокауту. Немає болю, тільки усвідомлення. Я знаю, що мене вирубало", — сказав Нганну.

Також Френсіс перепросив перед своїми уболівальниками за поразку нокаутом, зазначивши, що Джошуа просто був кращим.

"Прошу вибачення, хлопці, я вас розчарував. Це був особливий момент, цей хлопець зупинив мене. Там, де Тайсон Ф'юрі не зміг, він зміг. Сьогодні не мій день. Джошуа був кращим. Це важко, але така наша реальність", — додав Нганну.

Зазначимо, що для Нганну це була друга поразка у боксі. Джошуа виграв 28 боїв, 25 достроково, три поєдинки він програв.

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Джошуа — Нганну

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