Нганну утверждает, что не почувствовал удар, которым его нокаутировали

Фрэнсис Нганну упал в нокаут. Фото: скриншот

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну ранее проиграл поединок британцу Энтони Джошуа. Камерунец впервые побывал в нокдауне и нокауте.

После боя Нганну рассказал, что даже не почувствовал удар, передает портал MMAFighting.

Читайте также:

Слова Нганну после боя с Джошуа

После поединка Нганну похвалил Джошуа и отметил, что тот сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри.

При этом Фрэнсис отметил, что не почувствовал удар, которым его отправили в нокаут.

"Это был точный удар. Скажу честно, я даже ничего не почувствовал. Вот в чем тайна нокаута. Нет боли, только осознание. Я знаю, что меня вырубило", — сказал Нганну.

Также Фрэнсис попросил прощение у своих болельщиков за поражение нокаутом, отметив, что Джошуа просто был лучше.

"Прошу прощения, ребята, я вас разочаровал. Это был особенный момент, этот парень остановил меня. Там, где Тайсон Фьюри не смог, он смог. Сегодня не мой день. Джошуа был лучше. Это тяжело, но такова наша реальность", — добавил Нганну.

Отметим, что для Нганну это была второе поражение в боксе. Джошуа выиграл 28 боев, 25 досрочно, три поединка он проиграл.

Напомним, когда бывшая звезда "Динамо" может оказаться за решеткой — что известно.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известная причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.