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Рэпер Дрейк потерял большую сумму из-за провальной ставки на бой Джошуа — Нганну

9 марта 2024 16:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Рэпер Дрейк потерял большую сумму из-за провальной ставки на бой Джошуа — Нганну
Рэпер Дрейк неудачлив в ставках на спорт. Фото: instagram.com/drake/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Самый провальный игрок на ставках в нынешней истории рэпер Дрейк подтвердил свою репутацию. Он проиграл большую сумму, поставив на победу Фрэнсиса Нганну в бою с Энтони Джошуа.

Исполнитель снова не смог выиграть деньги, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дрэйк снова проиграл деньги

Перед поединком Джошуа против Нганну Дрейк сообщил, что поставил на победу Фрэнсиса 615 тысяч долларов.

В случае победы рэпер выиграл бы 1,9 млн долларов. Коэффициент на победу камерунца был 3.10.

Джошуа не дал Дрейку заработать, во втором раунде отправив Нганну в очень тяжелый нокаут.

Дрейк имеет репутацию человека, ставки которого проигрывают. Даже когда он ставит на явных фаворитов, то проигрывал. Например, он поставил на Исраэля Адесанью в первом поединке с Алексом Перейрой в UFC 1,5 млн долларов. Нигериец был большим фаворитом, но тот проиграл.

Рэпер ставил большую сумму на Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом и тогда британец проиграл нокаутом. Подобных проигранных ставок у Дрэйка уже несколько десятков.

Напомним, бывшая звезда "Динамо" может оказаться за решеткой — что известно.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известная причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.

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Энтони Джошуа
Дрейк
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Фрэнсис Нганну
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Джошуа — Нганну

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