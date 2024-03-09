Рэпер Дрейк потерял большую сумму из-за провальной ставки на бой Джошуа — Нганну

Рэпер Дрейк неудачлив в ставках на спорт. Фото: instagram.com/drake/

Самый провальный игрок на ставках в нынешней истории рэпер Дрейк подтвердил свою репутацию. Он проиграл большую сумму, поставив на победу Фрэнсиса Нганну в бою с Энтони Джошуа.

Исполнитель снова не смог выиграть деньги, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед поединком Джошуа против Нганну Дрейк сообщил, что поставил на победу Фрэнсиса 615 тысяч долларов.

В случае победы рэпер выиграл бы 1,9 млн долларов. Коэффициент на победу камерунца был 3.10.

Джошуа не дал Дрейку заработать, во втором раунде отправив Нганну в очень тяжелый нокаут.

Дрейк имеет репутацию человека, ставки которого проигрывают. Даже когда он ставит на явных фаворитов, то проигрывал. Например, он поставил на Исраэля Адесанью в первом поединке с Алексом Перейрой в UFC 1,5 млн долларов. Нигериец был большим фаворитом, но тот проиграл.

Рэпер ставил большую сумму на Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом и тогда британец проиграл нокаутом. Подобных проигранных ставок у Дрэйка уже несколько десятков.

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