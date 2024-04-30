Нганну откровенно рассказал, как потерял сына — Канело и Макгрегор поддержали бойца
Бывший чемпион мира по боям без правил Фрэнсис Нганну сообщил о трагедии в семье. Умер его маленький сын Кобе.
Нганну рассказал детали произошедшего на своей официальной странице в Instagram.
Известный участник боев без правил и начинающий боксер Фрэнсис Нганну опубликовал сообщение, полное боли и отчаяния. Камерунец рассказал, что скончался его младший сын Кобе, которому было всего 15 месяцев.
Что написал Нганну
Спортсмен поделился с поклонниками болью в социальной сети. Нганну написал, что не знает, как жить дальше после семейной трагедии. Он попросил помощи и заявил, что не может самостоятельно справиться с болью.
"Его больше нет. Мой маленький мальчик, мой друг, мой Кобе был полон жизни и радости. Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь не знаю, как жить дальше. Не могу с этим справиться", — написал Нганну.
Спортсмена поддержали многие коллеги, включая Сауля Альвареса и Мэнни Пакьяо. Помощь Фрэнсису Нганну предложил и бывший боец UFC Конор Макгрегор. Ирландец, который воспитывает четверых детей, заявил, что молится за семью камерунца и готов быть рядом с ним в эти тяжелые часы.
Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.
Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.
Тоттенхэм сделает "Шахтеру" предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться.
Миколенко может пропустить Евро-2024 — травма игрока оказалась серьезной.
Читайте Новини.LIVE!