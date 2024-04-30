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Нганну откровенно рассказал, как потерял сына — Канело и Макгрегор поддержали бойца

30 апреля 2024 09:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нганну откровенно рассказал, как потерял сына — Канело и Макгрегор поддержали бойца
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боям без правил Фрэнсис Нганну сообщил о трагедии в семье. Умер его маленький сын Кобе.

Нганну рассказал детали произошедшего на своей официальной странице в Instagram

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Известный участник боев без правил и начинающий боксер Фрэнсис Нганну опубликовал сообщение, полное боли и отчаяния. Камерунец рассказал, что скончался его младший сын Кобе, которому было всего 15 месяцев. 

Фрэнсис Нганну потерял сына
Фрэнсис Нганну написал о потере сына. Фото: instagram.com/francisngannou/

Что написал Нганну 

Спортсмен поделился с поклонниками болью в социальной сети. Нганну написал, что не знает, как жить дальше после семейной трагедии. Он попросил помощи и заявил, что не может самостоятельно справиться с болью. 

"Его больше нет. Мой маленький мальчик, мой друг, мой Кобе был полон жизни и радости. Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь не знаю, как жить дальше. Не могу с этим справиться", — написал Нганну. 

Спортсмена поддержали многие коллеги, включая Сауля Альвареса и Мэнни Пакьяо. Помощь Фрэнсису Нганну предложил и бывший боец UFC Конор Макгрегор. Ирландец, который воспитывает четверых детей, заявил, что молится за семью камерунца и готов быть рядом с ним в эти тяжелые часы. 

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COVID-паспорта
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бокс
Конор Макгрегор
Фрэнсис Нганну

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