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Бущан влітку піде з Динамо — з'явився претендент на воротаря

30 квітня 2024 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бущан влітку піде з Динамо — з'явився претендент на воротаря
Георгій Бущан у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан влітку може погодитися на перехід до іншої команди. Досвідчений футболіст готується отримати пропозицію про перехід від відомих клубів.

Бущан матиме кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Fanatik.

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Георгій Бущан виявився одним із футболістів, які влітку можуть піти з київського клубу. Вихованець "Динамо" зацікавив команди із чемпіонатів Туреччини та Італії. Керівництво "біло-синіх" може продати досвідченого гравця, якщо отримає вигідну пропозицію.

Георгій Бущан може піти з Динамо
Бущан працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Бущан

За інформацією турецьких журналістів, у послугах українського голкіпера зацікавлений "Галатасарай". Влітку зі стамбульської команди піде досвідчений воротар Фернандо Муслера. При цьому тренерський штаб турецької команди не довіряє Гюнаю Гювенчу. "Галатасарай" може запропонувати за Бущана близько трьох мільйонів євро.

Також гравцем "Динамо" давно цікавиться італійська "Фіорентина", проте фаворитом у боротьбі за українського голкіпера є турки. Проблема полягає в тому, що київський клуб може не влаштувати ціну, яку готовий запропонувати "Галатасарай".

Бущан виступає у першій команді "Динамо" з 2017 року. Він провів уже понад 100 поєдинків у складі киян. За кількістю матчів без пропущених голів він поступається лише Олександру Шовковському.

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