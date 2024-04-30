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Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з Реалом

30 квітня 2024 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з Реалом
Лука Модрич виходить на заміну. Фото: Reuters/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ветеран збірної Хорватії та мадридського "Реала" Лука Модрич готується попрощатися з іспанськими вболівальниками. Влітку він піде з "королівського клубу".

Модрич має кілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Diario AS.

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Лука Модрич піде з "Реала" після того, як провів у мадридському клубі 12 років. В останні сезони 38-річний футболіст уже не витримує темпу, в якому грають "бланкос". Головний тренер команди Карло Анчелотті хотів би зберегти хорвата у складі ще на сезон, але сам футболіст вирішив звільнити місце у заявці команди для молодих гравців.

Модрич не хоче завершувати кар'єру

Керівництво "Реала" запропонувало півзахиснику увійти до тренерського штабу команди, проте Лука Модрич хоче ще декілька сезонів виходити на поле як футболіст. Він уже отримав вигідну пропозицію від саудівського клубу "Аль-Хіляль", за який виступають такі гравці, як Каліду Кулібалі, Неймар та Малком.

Лука Модріч
Модрич (праворуч), Вінісіус і Рюдігер на тренуванні. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Також у послугах Модрича зацікавлений клуб Девіда Бекхема "Інтер Маямі". Там уже грають Ліонель Мессі, Луїс Суарес та інші ветерани футболу. Однак пропозиція "Аль-Хіляля" є вигіднішою, оскільки в Саудівській Аравії хорватський півзахисник зможе заробити понад 40 млн євро на рік.

У сезоні 2023/2024 Модрич зіграв за "Реал" вже 40 матчів у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив п'ять результативних передач.

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Лука Модріч

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