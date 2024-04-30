Анчелотті розповів, чи зіграє Лунін проти Баварії у Мюнхені
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті відповів на запитання про те, який воротар зіграє у першому півфіналі Ліги чемпіонів. До Мюнхена вирушили й Тібо Куртуа, і Андрій Лунін.
Бельгієць нещодавно повернувся до ладу після важкої травми, нагадує офіційний сайт УЄФА.
Воротар Андрій Лунін залишається основним гравцем мадридського "Реала". Карло Анчелотті підтвердив, що саме український голкіпер захищатиме ворота іспанської команди у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".
Коли Куртуа замінить Луніна
Італійський тренер "Реала" взяв бельгійського воротаря до Мюнхена для того, щоб Тібо підтримав команду у складному протистоянні. Те саме стосується й Едера Мілітао, який нещодавно повернувся до складу "бланкос" після травми.
"Тібо Куртуа точно не зіграє у Мюнхені. Він важливий у роздягальні команди, ми цінуємо його підтримку. На поле вийдуть найсильніші футболісти", — розповів тренер.
Вже найближчої суботи на "Реал" чекає матч з "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії. У цьому поєдинку Куртуа може посісти місце у воротах. Якщо бельгієць добре себе проявить, саме він зіграє у матчі-відповіді з "Баварією" в Лізі чемпіонів.
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