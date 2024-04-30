Анчелотті розповів, чи зіграє Лунін проти Баварії у Мюнхені

Тібо Куртуа та Андрій Лунін по дорозі до Мюнхена. Фото: instagram.com/realmadrid/

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті відповів на запитання про те, який воротар зіграє у першому півфіналі Ліги чемпіонів. До Мюнхена вирушили й Тібо Куртуа, і Андрій Лунін.

Бельгієць нещодавно повернувся до ладу після важкої травми, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Воротар Андрій Лунін залишається основним гравцем мадридського "Реала". Карло Анчелотті підтвердив, що саме український голкіпер захищатиме ворота іспанської команди у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Карло Анчелотті відповів на запитання журналістів. Фото: instagram.com/realmadrid/

Коли Куртуа замінить Луніна

Італійський тренер "Реала" взяв бельгійського воротаря до Мюнхена для того, щоб Тібо підтримав команду у складному протистоянні. Те саме стосується й Едера Мілітао, який нещодавно повернувся до складу "бланкос" після травми.

"Тібо Куртуа точно не зіграє у Мюнхені. Він важливий у роздягальні команди, ми цінуємо його підтримку. На поле вийдуть найсильніші футболісти", — розповів тренер.

Вже найближчої суботи на "Реал" чекає матч з "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії. У цьому поєдинку Куртуа може посісти місце у воротах. Якщо бельгієць добре себе проявить, саме він зіграє у матчі-відповіді з "Баварією" в Лізі чемпіонів.

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