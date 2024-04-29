Тухель розповів, як Баварія зіграє з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів

Гравці "Баварії" святкують перемогу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Наставник "Баварії" Томас Тухель не сумнівається, що його команда виграє у мадридського "Реала" перший півфінал Ліги чемпіонів. Фахівець розповів, хто з його підопічних заб'є гол у Мюнхені.

Тухель зізнався, що його чуття налаштувало тренера на позитив перед важливим поєдинком, повідомляє Bild.

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У вівторок, 30 квітня, "Баварія" прийме "Реал" у Мюнхені у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів. Напередодні зустрічі суперників головний тренер мюнхенської команди Томас Тухель нагадав про позитивний досвід виступів у півфіналі цього турніру. Також наставник зробив прогноз із приводу автора забитого гола.

Томас Тухель спостерігає за грою "Баварії". Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Тухель сказав про матч із "Реалом"

Наставник "Баварії", який влітку піде з мюнхенського клубу, упевнений у майбутній перемозі своєї команди. Ба більше — Тухель назвав футболіста, який допоможе його команді відзначитись у грі з "Реалом".

"Я не знаю чому, але впевнений, що Серж Гнабрі зуміє забити гол цього вечора. Не скажу, як і на якій хвилині він це зробить, але я не сумніваюся в цьому гравці", — заявив Тухель.

Голкіпер Мануель Ноєр під час матчу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Востаннє "Баварія" та "Реал" зустрічалися у Лізі чемпіонів у сезоні 2017/2018. Мадридська команда перемогла на виїзді (2:1) та не програла вдома (2:2).

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