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Тухель розповів, як Баварія зіграє з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів

29 квітня 2024 17:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель розповів, як Баварія зіграє з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів
Гравці "Баварії" святкують перемогу. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наставник "Баварії" Томас Тухель не сумнівається, що його команда виграє у мадридського "Реала" перший півфінал Ліги чемпіонів. Фахівець розповів, хто з його підопічних заб'є гол у Мюнхені.

Тухель зізнався, що його чуття налаштувало тренера на позитив перед важливим поєдинком, повідомляє Bild.

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У вівторок, 30 квітня, "Баварія" прийме "Реал" у Мюнхені у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів. Напередодні зустрічі суперників головний тренер мюнхенської команди Томас Тухель нагадав про позитивний досвід виступів у півфіналі цього турніру. Також наставник зробив прогноз із приводу автора забитого гола.

Томас Тухель перед матчем Баварії з Реалом
Томас Тухель спостерігає за грою "Баварії". Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Тухель сказав про матч із "Реалом"

Наставник "Баварії", який влітку піде з мюнхенського клубу, упевнений у майбутній перемозі своєї команди. Ба більше — Тухель назвав футболіста, який допоможе його команді відзначитись у грі з "Реалом".

"Я не знаю чому, але впевнений, що Серж Гнабрі зуміє забити гол цього вечора. Не скажу, як і на якій хвилині він це зробить, але я не сумніваюся в цьому гравці", — заявив Тухель.

Мануель Нойєр
Голкіпер Мануель Ноєр під час матчу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Востаннє "Баварія" та "Реал" зустрічалися у Лізі чемпіонів у сезоні 2017/2018. Мадридська команда перемогла на виїзді (2:1) та не програла вдома (2:2).

Нагадаємо, Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Баварія
Томас Тухель

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