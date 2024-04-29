Тухель рассказал, как Бавария сыграет с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов

Игроки "Баварии" празднуют победу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Наставник "Баварии" Томас Тухель не сомневается в том, что его команда выиграет у мадридского "Реала" первый полуфинал Лиги чемпионов. Специалист рассказал, кто из его подопечных забьет гол в Мюнхене.

Тухель признался, что его чутье настроило тренера на позитив перед важным поединком, сообщает Bild.

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Во вторник, 30 апреля, "Бавария" примет "Реал" в Мюнхене в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Накануне встречи соперников главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель напомнил о позитивном опыте выступлений в полуфинале этого турнира. Также наставник сделал прогноз по поводу автора забитого гола.

Томас Тухель наблюдает за игрой "Баварии". Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Тухель сказал о матче с "Реалом"

Наставник "Баварии", который летом уйдет из мюнхенского клуба, уверен в будущей победе своей команды. Более того, Тухель назвал футболиста, который поможет его команде отличиться в игре с "Реалом".

"Я не знаю, почему, но уверен, что Серж Гнабри сумеет забить гол в этот вечер. Не скажу, как и на какой минуте он это сделает, но я не сомневаюсь в этом игроке", — заявил Тухель.

Голкипер Мануэль Нойер во время матча. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В последний раз "Бавария" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов в сезоне 2017/2018. Мадридская команда победила на выезде (2:1) и не проиграла дома (2:2).

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