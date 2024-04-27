Кейн забил свой 400-й гол в карьере — детали достижения
В 31-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Айнтрахт". Подопечные Томаса Тухеля выиграли матч со счетом 2:1.
Героем матча в составе победителей стал автор дубля Харри Кейн, сообщил портал Новини.LIVE.
Бенефис и юбилей Кейна
В своем 42-м матче в текущем сезоне Кейну удалось забить 41-й и 42-й мячи. Благодаря такой результативности Харри удалось побить свой же рекорд результативности для команд из топ-5 лиг.
Предыдущий рекорд Кейн установил в сезоне 2017/2018 гг. Тогда англичанин забил 41 мяч.
Еще более примечательно, что Кейн забил уже 400 голов на клубном уровне.
Отметим, что в текущем сезоне у Кейна, за которого "Бавария" прошлым летом отдала 95 млн евро, еще и 13 ассистов.
Ранее "Бавария" лишилась шансов выиграть чемпионский титул. Новым обладателем "салатницы" стал леверкузенский "Байер".
Несмотря на поражение в чемпионате, "Бавария" имеет шансы выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале турнира они сыграют с "Реалом" Андрея Лунина.
Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.
Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока.
Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.
Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи".
Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.
Читайте Новини.LIVE!