​​​​​​​Кейн забил свой 400-й гол в карьере — детали достижения

Харри Кейн после гола в ворота "Айнтрахта". Фото: "Бавария"

В 31-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Айнтрахт". Подопечные Томаса Тухеля выиграли матч со счетом 2:1.

Героем матча в составе победителей стал автор дубля Харри Кейн, сообщил портал Новини.LIVE.

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В своем 42-м матче в текущем сезоне Кейну удалось забить 41-й и 42-й мячи. Благодаря такой результативности Харри удалось побить свой же рекорд результативности для команд из топ-5 лиг.

Предыдущий рекорд Кейн установил в сезоне 2017/2018 гг. Тогда англичанин забил 41 мяч.

Еще более примечательно, что Кейн забил уже 400 голов на клубном уровне.

Отметим, что в текущем сезоне у Кейна, за которого "Бавария" прошлым летом отдала 95 млн евро, еще и 13 ассистов.

Ранее "Бавария" лишилась шансов выиграть чемпионский титул. Новым обладателем "салатницы" стал леверкузенский "Байер".

Несмотря на поражение в чемпионате, "Бавария" имеет шансы выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале турнира они сыграют с "Реалом" Андрея Лунина.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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