Кейн снова не стал чемпионом — что сказал футболист

Харри Кейн на тренировке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Форвард сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн прокомментировал итоги сезона в немецкой Бундеслиге. Капитан "трех львов" разочарован тем, что снова не сумел завоевать чемпионский титул.

Леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии, сообщает Bild.

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Харри Кейн отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Харри Кейн присоединился к мюнхенцам прошлым летом. Форвард почти всю карьеру провел в "Тоттенхэме", с которым ничего не выиграл. Английский бомбардир мечтал о титулах, но в первый же сезон с Кейном "Бавария" прервала серию из 11 чемпионских титулов в Бундеслиге подряд.

Что Кейн сказал о "Байере"

Форвард "Баварии" подтвердил, что вся команда оказалась разочарована тем фактом, что мюнхенцы не сумели завоевать чемпионский титул. Однако Кейн нашел в себе силы поздравить "Байер" с историческим достижением.

"Соперник провел фантастический сезон. Неудивительно, что они так рано стали чемпионами. "Байер" не дал усомниться в том, что именно они были лучшей немецкой командой в этом сезоне", — рассказал Кейн.

Форвард "Баварии" признался в том, что для него это был разочаровывающий, но полезный опыт. Английский футболист обещает, что в следующем сезоне мюнхенцы станут сильнее.

В сезоне 2023/2024 Кейн сыграл за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал пять результативных передач.

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