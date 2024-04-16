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Кейн снова не стал чемпионом — что сказал футболист

16 апреля 2024 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн снова не стал чемпионом — что сказал футболист
Харри Кейн на тренировке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн прокомментировал итоги сезона в немецкой Бундеслиге. Капитан "трех львов" разочарован тем, что снова не сумел завоевать чемпионский титул.

Леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии, сообщает Bild

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В минувшие выходные "Байер" под руководством Хаби Алонсо впервые в своей истории выиграл Бундеслигу. "Бавария" за пять туров до финиша отстает от "фармацевтов" на 16 баллов. 

Харри Кейн
Харри Кейн отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Харри Кейн присоединился к мюнхенцам прошлым летом. Форвард почти всю карьеру провел в "Тоттенхэме", с которым ничего не выиграл. Английский бомбардир мечтал о титулах, но в первый же сезон с Кейном "Бавария" прервала серию из 11 чемпионских титулов в Бундеслиге подряд. 

Что Кейн сказал о "Байере" 

Форвард "Баварии" подтвердил, что вся команда оказалась разочарована тем фактом, что мюнхенцы не сумели завоевать чемпионский титул. Однако Кейн нашел в себе силы поздравить "Байер" с историческим достижением. 

"Соперник провел фантастический сезон. Неудивительно, что они так рано стали чемпионами. "Байер" не дал усомниться в том, что именно они были лучшей немецкой командой в этом сезоне", — рассказал Кейн. 

Форвард "Баварии" признался в том, что для него это был разочаровывающий, но полезный опыт. Английский футболист обещает, что в следующем сезоне мюнхенцы станут сильнее. 

В сезоне 2023/2024 Кейн сыграл за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал пять результативных передач. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

спорт
футбол
Бавария
Харри Кейн
Бундеслига
Байер

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