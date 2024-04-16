Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кейн знову не став чемпіоном — що сказав футболіст arrow

Кейн знову не став чемпіоном — що сказав футболіст

16 квітня 2024 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн знову не став чемпіоном — що сказав футболіст
Харрі Кейн на тренуванні. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі. Капітан "трьох левів" розчарований тим, що знову не зумів здобути чемпіонський титул.

Леверкузенський "Баєр" достроково став чемпіоном Німеччини, повідомляє Bild.

Читайте також:

Минулими вихідними "Баєр" під керівництвом Хабі Алонсо вперше у своїй історії виграв Бундеслігу. "Баварія" за п'ять турів до фінішу відстає від "фармацевтів" на 16 балів.

Харрі Кейн
Харрі Кейн відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Харрі Кейн приєднався до мюнхенців минулого літа. Форвард майже всю кар'єру провів у "Тоттенгемі", з яким нічого не виграв. Англійський бомбардир мріяв про титули, але першого ж сезону з Кейном "Баварія" перервала серію з 11 чемпіонських титулів у Бундеслізі поспіль.

Що Кейн сказав про "Баєр"

Форвард "Баварії" підтвердив, що вся команда розчарована тим фактом, що мюнхенці не зуміли завоювати чемпіонський титул. Однак Кейн знайшов сили привітати "Баєр" з історичним досягненням.

"Суперник провів фантастичний сезон. Не дивно, що вони так рано стали чемпіонами. "Баєр" не дав засумніватися в тому, що саме вони були найкращою німецькою командою цього сезону", — розповів Кейн.

Форвард "Баварії" зізнався в тому, що для нього це був досвід, що розчаровує, але корисний. Англійський футболіст обіцяє, що наступного сезону мюнхенці стануть сильнішими.

У сезоні-2023/2024 Кейн зіграв за "Баварію" 38 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів та зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з "Динамо".

Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.

спорт
футбол
Баварія
Гаррі Кейн
Бундесліга
Байєр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем