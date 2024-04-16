Кейн знову не став чемпіоном — що сказав футболіст

Харрі Кейн на тренуванні. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Форвард збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі. Капітан "трьох левів" розчарований тим, що знову не зумів здобути чемпіонський титул.

Леверкузенський "Баєр" достроково став чемпіоном Німеччини, повідомляє Bild.

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Минулими вихідними "Баєр" під керівництвом Хабі Алонсо вперше у своїй історії виграв Бундеслігу. "Баварія" за п'ять турів до фінішу відстає від "фармацевтів" на 16 балів.

Харрі Кейн відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Харрі Кейн приєднався до мюнхенців минулого літа. Форвард майже всю кар'єру провів у "Тоттенгемі", з яким нічого не виграв. Англійський бомбардир мріяв про титули, але першого ж сезону з Кейном "Баварія" перервала серію з 11 чемпіонських титулів у Бундеслізі поспіль.

Що Кейн сказав про "Баєр"

Форвард "Баварії" підтвердив, що вся команда розчарована тим фактом, що мюнхенці не зуміли завоювати чемпіонський титул. Однак Кейн знайшов сили привітати "Баєр" з історичним досягненням.

"Суперник провів фантастичний сезон. Не дивно, що вони так рано стали чемпіонами. "Баєр" не дав засумніватися в тому, що саме вони були найкращою німецькою командою цього сезону", — розповів Кейн.

Форвард "Баварії" зізнався в тому, що для нього це був досвід, що розчаровує, але корисний. Англійський футболіст обіцяє, що наступного сезону мюнхенці стануть сильнішими.

У сезоні-2023/2024 Кейн зіграв за "Баварію" 38 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів та зробив п'ять результативних передач.

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