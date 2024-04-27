Кейн забив свій 400-й гол у кар'єрі — деталі досягнення

Гаррі Кейн після гола у ворота "Айнтрахту". Фото: "Баварія"

У 31-му турі німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" приймала "Айнтрахт". Підопічні Томаса Тухеля виграли матч із рахунком 2:1.

Героєм матчу у складі переможців став автор дубля Гаррі Кейн, повідомив портал Новини.LIVE.

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У своєму 42-му матчі в поточному сезоні Кейну вдалося забити 41-й та 42-й м'ячі. Завдяки такій результативності Гаррі вдалося побити свій рекорд результативності для команд з топ-5 ліг.

Попередній рекорд Кейн встановив у сезоні 2017/2018 років. Тоді англієць забив 41 м'яч.

Ще примітніше, що Кейн забив уже 400 голів на клубному рівні.

Зазначимо, що цього сезону у Кейна, за якого "Баварія" минулого літа віддала 95 млн євро, ще й 13 асистів.

Раніше "Баварія" втратила шанси виграти чемпіонський титул. Новим володарем "салатниці" став леверкузенський "Баєр".

Попри поразку у чемпіонаті, "Баварія" має шанси виграти Лігу чемпіонів. У півфіналі турніру вони зіграють із "Реалом" Андрія Луніна.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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