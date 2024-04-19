Баварія дуже близька до підписання контракту із новим зірковим головним тренером

Гравці "Баварії" після голу "Арсеналу" у ЛЧ. Фото: "Баварія"

"Баварія" завершила пошуки нового головного тренера. Наразі мюнхенці ведуть переговори й близькі до їх завершення.

Новим наставником клубу може стати чотириразовий переможець Ліги чемпіонів та власник "Золотого м'яча", повідомив портал Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, мюнхенський клуб зараз успішно веде переговори з легендарним французом Зінедіном Зіданом.

Зінедін Зідан без роботи з 2021 року. Фото: instagram.com/zidane

Раніше клуб мав три варіанти на посаду головного тренера, але Хабі Алонсо вирішив залишитися в Леверкузені, а Юліан Нагельсманн продовжив угоду зі збірною Німеччини до закінчення чемпіонату світу-2026.

Після відходу з "Реала" у 2021 році Зідан залишався без роботи і приділяв час розвагам та відпочинку.

За свою тренерську кар'єру він працював лише з "Реалом", з яким тричі вигравав Лігу чемпіонів та двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Як гравець, Зідан один раз також тріумфував у ЛЧ із мадридським клубом та вигравав "Золотий м'яч".

Цікаво, що раніше інші клуби та збірні, включаючи "Ювентус", "ПСЖ", а також національні команди Франції та Алжиру, не змогли переконати його повернутися до роботи.

У "Баварії" нинішній головний тренер Томас Тухель програв "Байєру" Бундеслігу, а у Лізі чемпіонів дійшов до півфіналу, де зустрінеться з "Реалом".

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