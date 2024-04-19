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Бавария очень близка к подписанию контракта с новым звездным главным тренером

19 апреля 2024 16:04
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Агабекян Карен
редактор
Бавария очень близка к подписанию контракта с новым звездным главным тренером
Игроки "Баварии" после гола "Арсеналу" в ЛЧ. Фото: "Бавария"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Бавария" завершила поиски нового главного тренера. Сейчас мюнхенцы ведут переговоры и близки к их завершению.

Новым наставником клуба может стать  четырехкратный победитель Лиги чемпионов и владелец "Золотого мяча", сообщил портал Mundo Deportivo.

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По информации источника, мюнхенский клуб сейчас успешно ведет переговоры с легендарным французом Зинедином Зиданом.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан без работы с 2021 года. Фото: instagram.com/zidane

Ранее у клуба были три  варианта на должность главного тренера, но Хаби Алонсо решил остаться в Леверкузене, а Юлиан Нагельсманн продлил соглашение со сборной Германии до окончания чемпионата мира-2026.

После ухода из "Реала" в 2021 году Зидан оставался без работы и уделял время развлечениям и отдыху.

За свою тренерскую карьеру он работал только с "Реалом", с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании. Как игрок, Зидан один раз также триумфовал в ЛЧ с мадридским клубом и выигрывал "Золотой мяч".

Интересно, что ранее другие клубы и сборные, включая "Ювентус", "ПСЖ", а также национальные команды Франции и Алжира, не смогли убедить его вернуться к работе.

У "Баварии" нынешний главный тренер Томас Тухель проиграл "Байеру" Бундеслигу, а в Лиге чемпионов дошел к полуфиналу, где встретится с "Реалом".

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футбол
Бавария
Зинедин Зидан
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Томас Тухель

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