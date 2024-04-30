Анчелотти рассказал, сыграет ли Лунин против Баварии в Мюнхене

Тибо Куртуа и Андрей Лунин по дороге в Мюнхен. Фото: instagram.com/realmadrid/

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, какой вратарь сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов. В Мюнхен отправились и Тибо Куртуа, и Андрей Лунин.

Бельгиец недавно вернулся в строй после тяжелой травмы, напоминает официальный сайт УЕФА.

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Вратарь Андрей Лунин остается основным игроком мадридского "Реала". Карло Анчелотти подтвердил, что именно украинский голкипер будет защищать ворота испанской команды в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии".

Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/realmadrid/

Когда Куртуа заменит Лунина

Итальянский тренер "Реала" взял бельгийского вратаря в Мюнхен для того, чтобы Тибо поддержал команду в сложном противостоянии. То же самое касается и Эдера Милитао, который недавно вернулся в состав "бланкос" после травмы.

"Тибо Куртуа точно не сыграет в Мюнхене. Он важен в раздевалке команды, мы ценим его поддержку. На поле выйдут сильнейшие футболисты", — рассказал тренер.

Уже в ближайшую субботу "Реал" ждет матч с "Кадисом" в чемпионате Испании. В этом поединке Куртуа может занять место в воротах. Если бельгиец хорошо себя проявит, именно он сыграет в ответном матче с "Баварией" в Лиге чемпионов.

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