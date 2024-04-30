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Анчелотти рассказал, сыграет ли Лунин против Баварии в Мюнхене

30 апреля 2024 11:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти рассказал, сыграет ли Лунин против Баварии в Мюнхене
Тибо Куртуа и Андрей Лунин по дороге в Мюнхен. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, какой вратарь сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов. В Мюнхен отправились и Тибо Куртуа, и Андрей Лунин. 

Бельгиец недавно вернулся в строй после тяжелой травмы, напоминает официальный сайт УЕФА. 

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Вратарь Андрей Лунин остается основным игроком мадридского "Реала". Карло Анчелотти подтвердил, что именно украинский голкипер будет защищать ворота испанской команды в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии". 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/realmadrid/

Когда Куртуа заменит Лунина 

Итальянский тренер "Реала" взял бельгийского вратаря в Мюнхен для того, чтобы Тибо поддержал команду в сложном противостоянии. То же самое касается и Эдера Милитао, который недавно вернулся в состав "бланкос" после травмы. 

"Тибо Куртуа точно не сыграет в Мюнхене. Он важен в раздевалке команды, мы ценим его поддержку. На поле выйдут сильнейшие футболисты", — рассказал тренер. 

Уже в ближайшую субботу "Реал" ждет матч с "Кадисом" в чемпионате Испании. В этом поединке Куртуа может занять место в воротах. Если бельгиец хорошо себя проявит, именно он сыграет в ответном матче с "Баварией" в Лиге чемпионов. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти

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