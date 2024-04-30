Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готовится к уходу из английской команды. Опытный футболист уже сообщил тренерскому штабу о своем решении.

Де Брюйне не собирается продлевать контракт с "горожанами", сообщает Daily Mail.

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Лидер полузащиты "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уйдет из клуба летом 2025 года. У него закончится контракт с "горожанами", и 32-летний бельгиец не станет подписывать новое соглашение с чемпионами Англии.

Где будет играть Де Брюйне

Опытный футболист хочет уехать из Европы в один из клубов США или Саудовской Аравии. Он сообщил главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, что уже не выдерживает нагрузки в английской Премьер-лиге.

Кевин Де Брюйне благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Molly Darlington

Де Брюйне уже получил несколько выгодных предложений от клубов из тех стран, куда многие ветераны мирового футбола едут перед завершением карьеры. Сам Кевин собирается уйти из спорта в 36 лет.

В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл в "Манчестер Сити" 17 матчей, в которых забил шесть голов и сделал десять результативных передач.

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