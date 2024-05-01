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Лунін не зумів знову стати героєм матчу для Реала і може втратити місце в основі

1 травня 2024 07:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін не зумів знову стати героєм матчу для Реала і може втратити місце в основі
Андрій Лунін після гри з "Баварією". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив два м'ячі у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів проти "Баварії" у Мюнхені. При цьому український футболіст кілька разів рятував ворота "королівського клубу".

Лунін отримав середній бал за гру в єврокубковому поєдинку, повідомляє портал WhoScored.

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"Баварія" не змогла обіграти "Реала" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Дубль Вінісіуса Жуніора допоміг іспанській команді розділити із суперником очки на виїзді. "Реал" першим забив гол, але на початку другого тайму Андрій Лунін пропустив два м'ячі у свої ворота. Проте поєдинок завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Як зіграв Лунін

Український голкіпер пропустив м'яч від Лероя Сане після гарматного удару з-за меж штрафного майданчика в ближній кут. Після цього "Реалу" із пенальті забив Харрі Кейн.

Андрій Лунін рятує ворота Реалу
Лунін вибиває м'яч кулаком. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Окрім цього, Лунін впевнено працював у воротах іспанської команди. Він виграв два єдиноборства у повітрі, двічі рятував "Реал" від ударів суперника з різних дистанцій. Андрій отримав оцінку 6,6 бала за гру — це найкращий показник серед усіх гравців оборони "королівського клубу".

Оцінки за матч Баварія - Реал
Оцінки за матч "Баварія" — "Реал". Фото: скриншот WhoScored

Героєм поєдинку став автор першої гольової передачі Тоні Кроос, який отримав 7,8 бала. Найкращим гравцем матчу у складі "Баварії" став Харрі Кейн — теж 7,8 бала.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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