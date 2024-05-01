Лунін не зумів знову стати героєм матчу для Реала і може втратити місце в основі

Андрій Лунін після гри з "Баварією". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив два м'ячі у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів проти "Баварії" у Мюнхені. При цьому український футболіст кілька разів рятував ворота "королівського клубу".

Лунін отримав середній бал за гру в єврокубковому поєдинку, повідомляє портал WhoScored.

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"Баварія" не змогла обіграти "Реала" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Дубль Вінісіуса Жуніора допоміг іспанській команді розділити із суперником очки на виїзді. "Реал" першим забив гол, але на початку другого тайму Андрій Лунін пропустив два м'ячі у свої ворота. Проте поєдинок завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Як зіграв Лунін

Український голкіпер пропустив м'яч від Лероя Сане після гарматного удару з-за меж штрафного майданчика в ближній кут. Після цього "Реалу" із пенальті забив Харрі Кейн.

Лунін вибиває м'яч кулаком. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Окрім цього, Лунін впевнено працював у воротах іспанської команди. Він виграв два єдиноборства у повітрі, двічі рятував "Реал" від ударів суперника з різних дистанцій. Андрій отримав оцінку 6,6 бала за гру — це найкращий показник серед усіх гравців оборони "королівського клубу".

Оцінки за матч "Баварія" — "Реал". Фото: скриншот WhoScored

Героєм поєдинку став автор першої гольової передачі Тоні Кроос, який отримав 7,8 бала. Найкращим гравцем матчу у складі "Баварії" став Харрі Кейн — теж 7,8 бала.

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