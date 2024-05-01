Лунин не сумел снова стать героем матча для Реала и может потерять место в основе

Андрей Лунин после игры с "Баварией". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил два мяча в выездном поединке Лиги чемпионов против "Баварии" в Мюнхене. При этом украинский футболист несколько раз спасал ворота "королевского клуба".

Лунин получил средний балл за игру в еврокубковом поединке, сообщает портал WhoScored.

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"Бавария" не сумела обыграть "Реала" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Дубль Винисиуса Жуниора помог испанской команде разделить с соперником очки на выезде. "Реал" первым забил гол, но в начале второго тайма Андрей Лунин пропустил два мяча в свои ворота. Однако поединок завершился ничьей со счетом 2:2.

Как сыграл Лунин

Украинский голкипер пропустил мяч от Лероя Сане после пушечного удара из пределов штрафной площади в ближний угол. После этого "Реалу" с пенальти забил Харри Кейн.

Лунин выбивает мяч кулаком. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Помимо этого Лунин уверенно работал в воротах испанской команды. Он выиграл два единоборства в воздухе, дважды спасал "Реал" от ударов соперника с разных дистанций. Андрей получил оценку 6,6 балла за игру — это лучший показатель среди всех игроков обороны "королевского клуба".

Оценки за матч "Бавария" — "Реал". Фото: скриншот WhoScored

Героем поединка стал автор первой голевой передачи Тони Кроос, который получил 7,8 балла. Лучшим игроком матча в составе "Баварии" стал Харри Кейн — тоже 7,8 балла.

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