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Лунин не сумел снова стать героем матча для Реала и может потерять место в основе

1 мая 2024 07:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин не сумел снова стать героем матча для Реала и может потерять место в основе
Андрей Лунин после игры с "Баварией". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил два мяча в выездном поединке Лиги чемпионов против "Баварии" в Мюнхене. При этом украинский футболист несколько раз спасал ворота "королевского клуба". 

Лунин получил средний балл за игру в еврокубковом поединке, сообщает портал WhoScored

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"Бавария" не сумела обыграть "Реала" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Дубль Винисиуса Жуниора помог испанской команде разделить с соперником очки на выезде. "Реал" первым забил гол, но в начале второго тайма Андрей Лунин пропустил два мяча в свои ворота. Однако поединок завершился ничьей со счетом 2:2. 

Как сыграл Лунин 

Украинский голкипер пропустил мяч от Лероя Сане после пушечного удара из пределов штрафной площади в ближний угол. После этого "Реалу" с пенальти забил Харри Кейн. 

Андрей Лунин спасает ворота Реала
Лунин выбивает мяч кулаком. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Помимо этого Лунин уверенно работал в воротах испанской команды. Он выиграл два единоборства в воздухе, дважды спасал "Реал" от ударов соперника с разных дистанций. Андрей получил оценку 6,6 балла за игру — это лучший показатель среди всех игроков обороны "королевского клуба". 

Оценки за матч Бавария — Реал
Оценки за матч "Бавария" — "Реал". Фото: скриншот WhoScored

Героем поединка стал автор первой голевой передачи Тони Кроос, который получил 7,8 балла. Лучшим игроком матча в составе "Баварии" стал Харри Кейн — тоже 7,8 балла. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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