Лунин дважды пропустил от Баварии, но Реал не проиграл в Мюнхене

Винисиус оформил дубль в Мюнхене. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мюнхенская "Бавария" приняла мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Андрей Лунин вышел в стартовом составе "королевского клуба".

Испанцы выдержали стартовый натиск соперника и повели в счете еще в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тони Кроос вернулся в Мюнхен. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как "Бавария" сыграла с "Реалом"

"Бавария" — "Реал" — 2:2 (0:1)

Голы: Сане, 52; Кейн, 56 (с пенальти) — Винисиус, 23, 83 (с пенальти).

"Бавария": Нойер (капитан) — Мазрауи, Ким, Дайер, Киммих — Горецка (Геррейро, 46), Лаймер — Мусиала, Мюллер (Гнабри, 80), Сане (Девис, 86) — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

"Реал": Лунин — Васкес, Начо (капитан) (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди — Чуамени — Вальверде, Кроос (Диас, 75) — Беллингем (Модрич, 75) — Родриго (Хоселу, 86), Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Бавария" мощно начала этот матч и фактически "заперла" мадридцев на чужой половине поля. Мюнхенцы наносили удар за ударом, полностью доминировали на поле. Но "Реал" выдержал стартовый натиск соперника, после чего "отодвинул" игру от своих ворот.

На 23-й минуте Кроос сделал передачу из центра поля к чужим воротам. Винисиус прорвался на ударную позицию и переиграл Нойера, 0:1! Подопечные Карло Анчелотти уверенно довели тайм до победы.

В перерыве Тухель переставил Сане с левого фланга на правую бровку, и это сработало. "Бавария" снова пошла в атаку большими силами и быстро добилась успеха.

На 52-й минуте Сане ворвался в чужую штрафную справа и нанес мощный удар во "вратарский" угол из-под Менди, 1:1!

Спустя несколько минут Васкес возле своих ворота ударил по ногам Мусиалу. Тюрпен назначил пенальти в ворота "Реала", и Кейн мастерски его реализовал, 2:1!

На 59-й минуте Кейн на скорости ворвался в чужую штрафную, но Рюдигер бесстрашно нейтрализовал угрозу воротам Лунина. На 71-й минуте "Бавария" могла забить третий гол, но Мюллер упустил шанс забить Лунину с близкой дистанции после розыгрыша углового.

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

На 82-й минуте "Реал" получил возможность отыграться, когда Ким сбил в своей штрафной Родриго. Винисиус "с точки" не оставил шанса Нойеру, 2:2!

Первый матч этих соперников не дал ответ на вопрос о том, кто выйдет в финал Лиги чемпионов. Однако накануне ответного поединка шансы "Реала" пройти в следующую стадию турнира кажутся лучше.

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