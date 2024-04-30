Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин дважды пропустил от Баварии, но Реал не проиграл в Мюнхене arrow

Лунин дважды пропустил от Баварии, но Реал не проиграл в Мюнхене

30 апреля 2024 23:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин дважды пропустил от Баварии, но Реал не проиграл в Мюнхене
Винисиус оформил дубль в Мюнхене. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" приняла мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Андрей Лунин вышел в стартовом составе "королевского клуба". 

Испанцы выдержали стартовый натиск соперника и повели в счете еще в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель перед матчем рассказал о своем предчувствии, согласно которому в этой игре должен был забить Гнабри. Однако Серж начал поединок на скамейке запасных. Как и Альфонсо Дейвис, которого слухи отправляют летом в Мадрид. 

Тони Кроос
Тони Кроос вернулся в Мюнхен. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как "Бавария" сыграла с "Реалом" 

"Бавария" — "Реал" — 2:2 (0:1) 

Голы: Сане, 52; Кейн, 56 (с пенальти) — Винисиус, 23, 83 (с пенальти). 

"Бавария": Нойер (капитан) — Мазрауи, Ким, Дайер, Киммих — Горецка (Геррейро, 46), Лаймер — Мусиала, Мюллер (Гнабри, 80), Сане (Девис, 86) — Кейн. 

Тренер: Томас Тухель. 

"Реал": Лунин — Васкес, Начо (капитан) (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди — Чуамени — Вальверде, Кроос (Диас, 75) — Беллингем (Модрич, 75) — Родриго (Хоселу, 86), Винисиус. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Бавария" мощно начала этот матч и фактически "заперла" мадридцев на чужой половине поля. Мюнхенцы наносили удар за ударом, полностью доминировали на поле. Но "Реал" выдержал стартовый натиск соперника, после чего "отодвинул" игру от своих ворот. 

На 23-й минуте Кроос сделал передачу из центра поля к чужим воротам. Винисиус прорвался на ударную позицию и переиграл Нойера, 0:1! Подопечные Карло Анчелотти уверенно довели тайм до победы. 

В перерыве Тухель переставил Сане с левого фланга на правую бровку, и это сработало. "Бавария" снова пошла в атаку большими силами и быстро добилась успеха. 

На 52-й минуте Сане ворвался в чужую штрафную справа и нанес мощный удар во "вратарский" угол из-под Менди, 1:1! 

Спустя несколько минут Васкес возле своих ворота ударил по ногам Мусиалу. Тюрпен назначил пенальти в ворота "Реала", и Кейн мастерски его реализовал, 2:1! 

На 59-й минуте Кейн на скорости ворвался в чужую штрафную, но Рюдигер бесстрашно нейтрализовал угрозу воротам Лунина. На 71-й минуте "Бавария" могла забить третий гол, но Мюллер упустил шанс забить Лунину с близкой дистанции после розыгрыша углового. 

Харри Кейн забил Реалу
Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

На 82-й минуте "Реал" получил возможность отыграться, когда Ким сбил в своей штрафной Родриго. Винисиус "с точки" не оставил шанса Нойеру, 2:2! 

Первый матч этих соперников не дал ответ на вопрос о том, кто выйдет в финал Лиги чемпионов. Однако накануне ответного поединка шансы "Реала" пройти в следующую стадию турнира кажутся лучше. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри