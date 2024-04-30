Лунін двічі пропустив від Баварії, але Реал не програв у Мюнхені

Вінісіус оформив дубль у Мюнхені. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Мюнхенська "Баварія" прийняла мадридський "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "королівського клубу".

Іспанці витримали стартовий тиск суперника і повели в рахунку ще в першому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тоні Кроос повернувся до Мюнхена. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як "Баварія" зіграла з "Реалом"

"Баварія" — "Реал" — 2:2 (0:1)

Голи: Сане, 52; Кейн, 56 (з пенальті) — Вінісіус, 23, 83 (з пенальті).

"Баварія": Ноєр (капітан) - Мазрауї, Кім, Даєр, Кімміх — Горецка (Геррейро, 46), Лаймер — Мусіала, Мюллер (Гнабрі, 80), Сане (Дейвіс, 86) — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

"Реал": Лунін — Васкес, Начо (капітан) (Камавінга, 65), Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос (Діас, 75) — Беллінгем (Модрич, 75) — Родріго (Хоселу, 86), Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Баварія" потужно розпочала цей матч і фактично "зачинила" мадридців на чужій половині поля. Мюнхенці завдавали удару за ударом, повністю домінували на полі. Але "Реал" витримав стартовий натиск суперника, після чого "відсунув" гру від своїх воріт.

На 23-й хвилині Кроос зробив передачу із центру поля до чужих воріт. Вінісіус прорвався на ударну позицію та переграв Ноєра, 0:1! Підопічні Карло Анчелотті впевнено довели тайм до перемоги.

У перерві Тухель переставив Сані з лівого флангу на праву брівку, і це спрацювало. "Баварія" знову пішла в атаку великими силами й швидко досягла успіху.

На 52-й хвилині Сані увірвався в чужу штрафну праворуч і завдав потужного удару у "воротарський" кут з-під Менді, 1:1!

За декілька хвилин Васкес біля своїх воріт ударив по ногах Мусіалу. Тюрпен призначив пенальті у ворота "Реала", і Кейн майстерно його реалізував, 2:1!

На 59-й хвилині Кейн на швидкості увірвався в чужий штрафний майданчик, але Рюдігер безстрашно нейтралізував загрозу воротам Луніна. На 71-й хвилині "Баварія" могла забити третій гол, але Мюллер упустив шанс забити Луніну з близької дистанції після розіграшу кутового.

Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

На 82-й хвилині "Реал" отримав можливість відігратися, коли Кім збив у своєму штрафному майданчику Родріго. Вінісіус "з точки" не залишив шансу Ноєру, 2:2!

Перший матч цих суперників не дав відповіді на запитання, хто вийде у фінал Ліги чемпіонів. Проте напередодні поєдинку у відповідь шанси "Реала" пройти в наступну стадію турніру здаються кращими.

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