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Вінісіус вивів Реал уперед у мюнхенському півфіналі ЛЧ

30 квітня 2024 22:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вінісіус вивів Реал уперед у мюнхенському півфіналі ЛЧ
Вінісіус Жуніор святкує гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів "Баварія" прийняла у Мюнхені мадридський "Реал". Фаворитом протистояння є гості, але німецька команда добре потужний домашній поєдинок.

Мюнхенці провели початок першого тайму в атаках на чужій половині поля, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Томас Тухель налаштував "Баварію" на високий пресинг та постійний пошук успіху в атаках. За перші 15 хвилин матчу господарі поля завдали шість ударів по воротах суперника. Володіння м'яча наближалося до 62% на користь "Баварії". А потім "Реал" забив гол.

Харрі Кейн та Джуд Беллінгем
Харрі Кейн та Джуд Беллінгем перед матчем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Удар Вінісіуса

На 23-й хвилині матчу мадридцям вдалося перехопити м'яч, а заразом і ініціативу. Тоні Кроос виконав передачу з середини поля до чужого штрафного майданчика. Вінісіус втік від двох суперників і пробив повз Ноєра, 0:1!

Через декілька хвилин Лерой Сане впав у чужому штрафному майданчику, але Клеман Тюрпен не став призначати пенальті у ворота іспанців.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Баварія

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