Вінісіус вивів Реал уперед у мюнхенському півфіналі ЛЧ
У рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів "Баварія" прийняла у Мюнхені мадридський "Реал". Фаворитом протистояння є гості, але німецька команда добре потужний домашній поєдинок.
Мюнхенці провели початок першого тайму в атаках на чужій половині поля, повідомляє портал Новини.LIVE.
Томас Тухель налаштував "Баварію" на високий пресинг та постійний пошук успіху в атаках. За перші 15 хвилин матчу господарі поля завдали шість ударів по воротах суперника. Володіння м'яча наближалося до 62% на користь "Баварії". А потім "Реал" забив гол.
Удар Вінісіуса
На 23-й хвилині матчу мадридцям вдалося перехопити м'яч, а заразом і ініціативу. Тоні Кроос виконав передачу з середини поля до чужого штрафного майданчика. Вінісіус втік від двох суперників і пробив повз Ноєра, 0:1!
Через декілька хвилин Лерой Сане впав у чужому штрафному майданчику, але Клеман Тюрпен не став призначати пенальті у ворота іспанців.
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