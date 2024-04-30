Стартові склади на півфінал Ліги чемпіонів Баварія — Реал Мадрид

Харрі Кейн на розминці "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Баварія" приймає у Мюнхені мадридський "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Обидві команди зіграють фактично в оптимальних складах.

Тренери Томас Тухель та Карло Анчелотті вже назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Букмекери вважають мадридський "Реал" фаворитом півфіналу із "Баварією". Однак, важливо пам'ятати, що команди Томаса Тухеля не програють півфінали цієї стадії турніру.

Тренер "Баварії" пообіцяв, що вболівальникам не буде соромно за гру команди проти "Реала". До того ж тренер спрогнозував гол у виконанні Сержа Гнабрі.

Карло Анчелотті та Едер Мілітао перед грою у Мюнхені. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Склади на півфінал ЛЧ

"Баварія": Ноєр (капітан) — Кім, Кімміх, Горецка, Кейн, Сане, Даєр, Мюллер, Лаймер, Мазрауї, Мусіала.

Тренер: Томас Тухель.

"Реал" Мадрид: Лунін — Беллінгем, Начо (капітан), Вінісіус, Кроос, Родріго, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді.

Тренер: Карло Анчелотті.

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