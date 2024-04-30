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Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид

30 апреля 2024 20:56
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Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид
Харри Кейн на разминке "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Бавария" принимает в Мюнхене мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды сыграют фактически в оптимальных составах. 

Тренеры Томас Тухель и Карло Анчелотти уже назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Букмекеры считают мадридский "Реал" фаворитом полуфинала с "Баварией". Однако важно помнить, что команды Томаса Тухеля не проигрывают полуфиналы этой стадии турнира. 

Тренер "Баварии" пообещал, что болельщикам не будет стыдно за игру команды против "Реала". К тому же тренер спрогнозировал гол в исполнении Сержа Гнабри. 

Карло Анчелотти и Эдер Милитао
Карло Анчелотти и Эдер Милитао перед игрой в Мюнхене. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Составы на полуфинал ЛЧ 

"Бавария": Нойер (капитан) — Ким, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Мюллер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала. 

Тренер: Томас Тухель. 

"Реал" Мадрид: Лунин — Беллингем, Начо (капитан), Винисиус, Кроос, Родриго, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

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