Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид

Харри Кейн на разминке "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Бавария" принимает в Мюнхене мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды сыграют фактически в оптимальных составах.

Тренеры Томас Тухель и Карло Анчелотти уже назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Карло Анчелотти и Эдер Милитао перед игрой в Мюнхене. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Составы на полуфинал ЛЧ

"Бавария": Нойер (капитан) — Ким, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Мюллер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала.

Тренер: Томас Тухель.

"Реал" Мадрид: Лунин — Беллингем, Начо (капитан), Винисиус, Кроос, Родриго, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди.

Тренер: Карло Анчелотти.

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