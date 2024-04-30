Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид
"Бавария" принимает в Мюнхене мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Обе команды сыграют фактически в оптимальных составах.
Тренеры Томас Тухель и Карло Анчелотти уже назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА.
Букмекеры считают мадридский "Реал" фаворитом полуфинала с "Баварией". Однако важно помнить, что команды Томаса Тухеля не проигрывают полуфиналы этой стадии турнира.
Тренер "Баварии" пообещал, что болельщикам не будет стыдно за игру команды против "Реала". К тому же тренер спрогнозировал гол в исполнении Сержа Гнабри.
Составы на полуфинал ЛЧ
"Бавария": Нойер (капитан) — Ким, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Мюллер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала.
Тренер: Томас Тухель.
"Реал" Мадрид: Лунин — Беллингем, Начо (капитан), Винисиус, Кроос, Родриго, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди.
Тренер: Карло Анчелотти.
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