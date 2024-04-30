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Тухель знайшов новий клуб перед матчем Баварії з Реалом

30 квітня 2024 19:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель знайшов новий клуб перед матчем Баварії з Реалом
Томас Тухель під час тренування "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель повернеться до англійської Прем'єр-ліги. Він уже провів попередні переговори із представниками багаторазового чемпіона АПЛ.

Тухель влітку може очолити "Манчестер Юнайтед", повідомляє Daily Mail.

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Німецький тренер Томас Тухель наприкінці цього сезону піде з "Баварії" незалежно від результатів команди. Він працює у Мюнхені з березня 2023 року, проте кар'єра 50-річного фахівця на "Альянц Арені" так і не склалася.

Томас Тухель очолить Манчестер Юнайтед
Тухель керує грою "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Перехід Тухеля до "МЮ"

Проте тренер вирішив, що йому не потрібний відпочинок. Тухель знайшов новий клуб, яким став "Манчестер Юнайтед". Керівництво "червоних дияволів" ще декілька місяців тому вирішило звільнити Еріка Тен Хага. Як тільки стало відомо, що Тухель звільниться у червні, з Томасом оперативно провели переговори та дійшли згоди.

"МЮ" запропонував німецькому наставнику контракт терміном на один сезон. Якщо він вийде успішним, із тренером підпишуть довгостроковий контракт. Також Тухель отримає карт-бланш на формування кадрового складу "червоних дияволів".

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

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спорт
футбол
Баварія
тренер
Томас Тухель

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