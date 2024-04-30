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Мюллер пообіцяв, що Баварія зупинить Беллінгема та Реал — деталі

30 квітня 2024 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мюллер пообіцяв, що Баварія зупинить Беллінгема та Реал — деталі
Томас Мюллер під час матчу "Баварії". Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер запевнив уболівальників німецької команди в тому, що підопічні Томаса Тухеля мають план на гру з мадридським "Реалом". Він пообіцяв зупинити лідера іспанців Джуда Беллінгема.

Мюллер не сумнівається у перемозі "Баварії" над складним суперником, повідомляє Bild.

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У вівторок, 30 квітня, відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому "Баварія" прийме у Мюнхені мадридський "Реал". Іспанці вважають фаворитом протистояння, проте Томас Мюллер пообіцяв приємно здивувати вболівальників мюнхенської команди.

Що Мюллер сказав про Беллінгема

Молодий англійський півзахисник Джуд Беллінгем став лідером "Реала" у свій перший сезон у мадридській команді. Він чудово знає, як грати проти "Баварії", оскільки до переїзду до Іспанії декілька років виступав у складі дортмундської "Боруссії".

"Беллінгем став одним із найкращих футболістів світу. Однак навіть декілька років тому проти нього було важко грати. Не робитиму надто багато компліментів супернику. Важливо інше — ми розуміємо, як грати проти "Реала". Проаналізували сильні та слабкі сторони цієї команди. "Баварії" є свій план на гру", — заявив Мюллер.

Мюллер та Кейн готуються до матчу з Реалом
Томас Мюллер та Харрі Кейн радіють перемозі. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У сезоні-2023/2024 Беллінгем забив за "Реал" 21 гол і зробив дев'ять результативних передач у всіх турнірах.

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Баварія

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