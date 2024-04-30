Мюллер пообіцяв, що Баварія зупинить Беллінгема та Реал — деталі

Томас Мюллер під час матчу "Баварії". Фото: Reuters/Annegret Hilse

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер запевнив уболівальників німецької команди в тому, що підопічні Томаса Тухеля мають план на гру з мадридським "Реалом". Він пообіцяв зупинити лідера іспанців Джуда Беллінгема.

Мюллер не сумнівається у перемозі "Баварії" над складним суперником, повідомляє Bild.

Читайте також:

У вівторок, 30 квітня, відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому "Баварія" прийме у Мюнхені мадридський "Реал". Іспанці вважають фаворитом протистояння, проте Томас Мюллер пообіцяв приємно здивувати вболівальників мюнхенської команди.

Що Мюллер сказав про Беллінгема

Молодий англійський півзахисник Джуд Беллінгем став лідером "Реала" у свій перший сезон у мадридській команді. Він чудово знає, як грати проти "Баварії", оскільки до переїзду до Іспанії декілька років виступав у складі дортмундської "Боруссії".

"Беллінгем став одним із найкращих футболістів світу. Однак навіть декілька років тому проти нього було важко грати. Не робитиму надто багато компліментів супернику. Важливо інше — ми розуміємо, як грати проти "Реала". Проаналізували сильні та слабкі сторони цієї команди. "Баварії" є свій план на гру", — заявив Мюллер.

Томас Мюллер та Харрі Кейн радіють перемозі. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У сезоні-2023/2024 Беллінгем забив за "Реал" 21 гол і зробив дев'ять результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

Нганну відверто розповів, як втратив сина — Канело та Макгрегор підтримали бійця.