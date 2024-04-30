Винисиус вывел Реал вперед в мюнхенском полуфинале ЛЧ
В рамках первого полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене мадридский "Реал". Фаворитом противостояния являются гости, но немецкая команда хорошо мощно домашний поединок.
Мюнхенцы провели начало первого тайма в атаках на чужой половине поля, сообщает портал Новини.LIVE.
Томас Тухель настроил "Баварию" на высокий прессинг и постоянный поиск удачи в атаках. За первые 15 минут матча хозяева поля нанесли шесть ударов по воротам соперника. Владение мяча приближалось к 62% в пользу "Баварии". А потом "Реал" забил гол.
Удар Винисиуса
На 23-й минуте матча мадридцам удалось перехватить мяч, а заодно и инициативу. Тони Кроос выполнил передачу с середины поля к чужой штрафной. Винисиус убежал от двух соперников и пробил мимо Нойера, 0:1!
Через несколько минут Лерой Сане упал в чужой штрафной, но Клеман Тюрпен не стал назначать пенальти в ворота испанцев.
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