Винисиус вывел Реал вперед в мюнхенском полуфинале ЛЧ

Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В рамках первого полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене мадридский "Реал". Фаворитом противостояния являются гости, но немецкая команда хорошо мощно домашний поединок.

Мюнхенцы провели начало первого тайма в атаках на чужой половине поля, сообщает портал Новини.LIVE.

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Томас Тухель настроил "Баварию" на высокий прессинг и постоянный поиск удачи в атаках. За первые 15 минут матча хозяева поля нанесли шесть ударов по воротам соперника. Владение мяча приближалось к 62% в пользу "Баварии". А потом "Реал" забил гол.

Харри Кейн и Джуд Беллингем перед матчем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Удар Винисиуса

На 23-й минуте матча мадридцам удалось перехватить мяч, а заодно и инициативу. Тони Кроос выполнил передачу с середины поля к чужой штрафной. Винисиус убежал от двух соперников и пробил мимо Нойера, 0:1!

Через несколько минут Лерой Сане упал в чужой штрафной, но Клеман Тюрпен не стал назначать пенальти в ворота испанцев.

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