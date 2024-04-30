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Винисиус вывел Реал вперед в мюнхенском полуфинале ЛЧ

30 апреля 2024 22:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Винисиус вывел Реал вперед в мюнхенском полуфинале ЛЧ
Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене мадридский "Реал". Фаворитом противостояния являются гости, но немецкая команда хорошо мощно домашний поединок. 

Мюнхенцы провели начало первого тайма в атаках на чужой половине поля, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Томас Тухель настроил "Баварию" на высокий прессинг и постоянный поиск удачи в атаках. За первые 15 минут матча хозяева поля нанесли шесть ударов по воротам соперника. Владение мяча приближалось к 62% в пользу "Баварии". А потом "Реал" забил гол. 

Харри Кейн и Джуд Беллингем
Харри Кейн и Джуд Беллингем перед матчем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Удар Винисиуса 

На 23-й минуте матча мадридцам удалось перехватить мяч, а заодно и инициативу. Тони Кроос выполнил передачу с середины поля к чужой штрафной. Винисиус убежал от двух соперников и пробил мимо Нойера, 0:1! 

Через несколько минут Лерой Сане упал в чужой штрафной, но Клеман Тюрпен не стал назначать пенальти в ворота испанцев. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

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Реал Мадрид
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