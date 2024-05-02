Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить Челси

Украинский вингер Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Из-за плохих результатов в "Челси" сейчас под вопросом будущее главного тренера Мауриссио Почеттино. Летом тренер может уйти в отставку.

На смену аргентинцу появился очень неожиданный кандидат, сообщил портал Calciomercato.

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Кто хочет вернуться в "Челси"

По информации источника, на руководство "Челси" через своих посредников вышел бывший главный тренер команды Антонио Конте.

Антонио работал в "Челси" 2016-2018 гг. и сделал команду чемпионом. Сейчас с марта 2023-го года тренер находится без работы и предложил свои услуг руководству "синих".

Антонио Конте может вернуться в "Челси". Фото: instagram.com/antonioconte

Источник удивил своей информацией, поскольку Конте в последние недели вел переговоры с "Наполи" и его назначение было приоритетным. Однако в последний момент итальянец решил, что хочет снова в Англию, где ранее успешно работал в "Челси" и "Тоттенхэме".

Если американские владельцы согласятся вернуть Конте, то с большой вероятностью команда снова будет играть по схеме 3-5-2, где нет вингеров. Это будет плохой новостью для Михаила Мудрика, Рахима Стерлинга и Тони Мадуэке.

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