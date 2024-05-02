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Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить Челси

2 мая 2024 07:52
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Агабекян Карен
редактор
Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить Челси
Украинский вингер Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Из-за плохих результатов в "Челси" сейчас под вопросом будущее главного тренера Мауриссио Почеттино. Летом тренер может уйти в отставку.

На смену аргентинцу появился очень неожиданный кандидат, сообщил портал Calciomercato.

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Кто хочет вернуться в "Челси"

По информации источника, на руководство "Челси" через своих посредников вышел бывший главный тренер команды Антонио Конте.

Антонио работал в "Челси" 2016-2018 гг. и сделал команду чемпионом. Сейчас с марта 2023-го года тренер находится без работы и предложил свои услуг руководству "синих".

Антонио Конте
Антонио Конте может вернуться в "Челси". Фото: instagram.com/antonioconte

Источник удивил своей информацией, поскольку Конте в последние недели вел переговоры с "Наполи" и его назначение было приоритетным. Однако в последний момент итальянец решил, что хочет снова в Англию, где ранее успешно работал в "Челси" и "Тоттенхэме".

Если американские владельцы согласятся вернуть Конте, то с большой вероятностью команда снова будет играть по схеме 3-5-2, где нет вингеров. Это будет плохой новостью для Михаила Мудрика, Рахима Стерлинга и Тони Мадуэке.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
Антонио Конте
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

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