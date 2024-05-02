Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити Челсі
Через погані результати у "Челсі" зараз під питанням майбутнє головного тренера Мауріссіо Почеттіно. Влітку тренер може піти у відставку.
На зміну аргентинцю з'явився дуже несподіваний кандидат, повідомив портал Calciomercato.
Хто хоче повернутися до "Челсі"
За інформацією джерела, на керівництво "Челсі" через своїх посередників вийшов колишній головний тренер команди Антоніо Конте.
Антоніо працював у "Челсі" 2016-2018 рр. та зробив команду чемпіоном. Наразі з березня 2023-го року тренер перебуває без роботи та запропонував свої послуги керівництву "синіх".
Джерело здивувало своєю інформацією, оскільки Конте в останні тижні вів переговори з "Наполі" і його призначення було пріоритетним. Проте в останній момент італієць вирішив, що хоче знову до Англії, де раніше успішно працював у "Челсі" та "Тоттенгемі".
Якщо американські власники погодяться повернути Конте, то з ймовірністю команда знову гратиме за схемою 3-5-2, де немає вінгерів. Це буде поганою новиною для Михайла Мудрика, Рахіма Стерлінга та Тоні Мадуеке.
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