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Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити Челсі

2 травня 2024 07:52
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Агабекян Карен
редактор
Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити Челсі
Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Через погані результати у "Челсі" зараз під питанням майбутнє головного тренера Мауріссіо Почеттіно. Влітку тренер може піти у відставку.

На зміну аргентинцю з'явився дуже несподіваний кандидат, повідомив портал Calciomercato.

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Хто хоче повернутися до "Челсі"

За інформацією джерела, на керівництво "Челсі" через своїх посередників вийшов колишній головний тренер команди Антоніо Конте.

Антоніо працював у "Челсі" 2016-2018 рр. та зробив команду чемпіоном. Наразі з березня 2023-го року тренер перебуває без роботи та запропонував свої послуги керівництву "синіх".

Антоніо Конте
Антоніо Конте може повернутися до "Челсі". Фото: instagram.com/antonioconte

Джерело здивувало своєю інформацією, оскільки Конте в останні тижні вів переговори з "Наполі" і його призначення було пріоритетним. Проте в останній момент італієць вирішив, що хоче знову до Англії, де раніше успішно працював у "Челсі" та "Тоттенгемі".

Якщо американські власники погодяться повернути Конте, то з ймовірністю команда знову гратиме за схемою 3-5-2, де немає вінгерів. Це буде поганою новиною для Михайла Мудрика, Рахіма Стерлінга та Тоні Мадуеке.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Антоніо Конте
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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