Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити Челсі

Український вінгер Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Через погані результати у "Челсі" зараз під питанням майбутнє головного тренера Мауріссіо Почеттіно. Влітку тренер може піти у відставку.

На зміну аргентинцю з'явився дуже несподіваний кандидат, повідомив портал Calciomercato.

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Хто хоче повернутися до "Челсі"

За інформацією джерела, на керівництво "Челсі" через своїх посередників вийшов колишній головний тренер команди Антоніо Конте.

Антоніо працював у "Челсі" 2016-2018 рр. та зробив команду чемпіоном. Наразі з березня 2023-го року тренер перебуває без роботи та запропонував свої послуги керівництву "синіх".

Антоніо Конте може повернутися до "Челсі". Фото: instagram.com/antonioconte

Джерело здивувало своєю інформацією, оскільки Конте в останні тижні вів переговори з "Наполі" і його призначення було пріоритетним. Проте в останній момент італієць вирішив, що хоче знову до Англії, де раніше успішно працював у "Челсі" та "Тоттенгемі".

Якщо американські власники погодяться повернути Конте, то з ймовірністю команда знову гратиме за схемою 3-5-2, де немає вінгерів. Це буде поганою новиною для Михайла Мудрика, Рахіма Стерлінга та Тоні Мадуеке.

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