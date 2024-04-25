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Хави признался, почему решил остаться в Барселоне еще на сезон

25 апреля 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави признался, почему решил остаться в Барселоне еще на сезон
Тренер Хави и президент "Барселоны" Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес изменил предыдущее решение и объявил о том, что останется в клубе. На эту мысль его натолкнули переговоры с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой. 

Хави честно прокомментировал свое новое решение в интервью журналистам, сообщает Mundo Deportivo

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Несколько месяцев назад Хави Эрнандес объявил, что в конце сезона 2023/2024 досрочно покинет "Барселону" из-за неудовлетворительных результатов команды. Тренер признался, что очень устал, и у него не осталось "свежих идей" для работы в команде. Однако после этого "Барселона" не проигрывала больше десяти матчей подряд, и руководство "сине-гранатовых" просило Хави остаться. 

Хави Эрнандес, Деку и Жоан Лапорта
Хави Эрнандес, Деку и Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea

Что Хави сказал журналистам

Наставник "Барселоны" признался, что его очень радует атмосфера в команде. Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку проявили настойчивость и привели аргументы, которые заставили Хави изменить решение. Наставник верит, что сумеет добиться с каталонцами новых успехов. 

Однако испанские журналисты утверждают, что Лапорта уговорил Хави остаться на посту главного тренера команды потому, что у клуба нет денег на приглашение нового наставника и комплектование команды. Единственным "новичком" клуба станет Хулио Тоус. Он будет тренером по физической подготовке команды и специалистом по восстановлению игроков после травм. Ранее Тоус работал с Антонио Конте.

В сезоне 2023/2024 "Барселона" выбыла из Кубка Испании и Лиги чемпионов, дважды проиграла "Реалу" в Ла Лиге и почти потеряла шансы стать чемпионом Испании. 

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Жоан Лапорта

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