Хаві зізнався, чому вирішив залишитись у Барселоні ще на сезон

Тренер Хаві та президент "Барселони" Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес змінив попереднє рішення та оголосив про те, що залишиться у клубі. На цю думку його наштовхнули переговори із президентом "синьо-гранатових" Жоаном Лапортою.

Хаві чесно прокоментував своє нове рішення в інтерв'ю журналістам, повідомляє Mundo Deportivo.

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Декілька місяців тому Хаві Ернандес оголосив, що наприкінці сезону 2023/2024 достроково залишить "Барселону" через незадовільні результати команди. Тренер зізнався, що дуже втомився, і у нього не лишилося "свіжих ідей" для роботи в команді. Однак після цього "Барселона" не програвала понад десять матчів поспіль, і керівництво "синьо-гранатових" просило Хаві залишитися.

Хаві Ернандес, Деку та Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea

Що Хаві сказав журналістам

Наставник "Барселони" зізнався, що його дуже тішить атмосфера у команді. Жоан Лапорта та спортивний директор клубу Деку виявили наполегливість та навели аргументи, які змусили Хаві змінити рішення. Наставник вірить, що зуміє досягти з каталонцями нових успіхів.

Однак іспанські журналісти стверджують, що Лапорта умовив Хаві залишитися на посаді головного тренера команди тому, що клуб не має грошей на запрошення нового наставника і комплектування команди. Єдиним "новачком" клубу стане Хуліо Тоус. Він буде тренером з фізичної підготовки команди та спеціалістом з відновлення гравців після травм. Раніше Тоус працював з Антоніо Конте.

У сезоні 2023/2024 "Барселона" вибула з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, двічі програла "Реалу" у Ла-Лізі та майже втратила шанси стати чемпіоном Іспанії.

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