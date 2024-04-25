Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хаві зізнався, чому вирішив залишитись у Барселоні ще на сезон arrow

Хаві зізнався, чому вирішив залишитись у Барселоні ще на сезон

25 квітня 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві зізнався, чому вирішив залишитись у Барселоні ще на сезон
Тренер Хаві та президент "Барселони" Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес змінив попереднє рішення та оголосив про те, що залишиться у клубі. На цю думку його наштовхнули переговори із президентом "синьо-гранатових" Жоаном Лапортою.

Хаві чесно прокоментував своє нове рішення в інтерв'ю журналістам, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Декілька місяців тому Хаві Ернандес оголосив, що наприкінці сезону 2023/2024 достроково залишить "Барселону" через незадовільні результати команди. Тренер зізнався, що дуже втомився, і у нього не лишилося "свіжих ідей" для роботи в команді. Однак після цього "Барселона" не програвала понад десять матчів поспіль, і керівництво "синьо-гранатових" просило Хаві залишитися.

Хаві Ернандес, Деку та Жоан Лапорта
Хаві Ернандес, Деку та Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea

Що Хаві сказав журналістам

Наставник "Барселони" зізнався, що його дуже тішить атмосфера у команді. Жоан Лапорта та спортивний директор клубу Деку виявили наполегливість та навели аргументи, які змусили Хаві змінити рішення. Наставник вірить, що зуміє досягти з каталонцями нових успіхів.

Однак іспанські журналісти стверджують, що Лапорта умовив Хаві залишитися на посаді головного тренера команди тому, що клуб не має грошей на запрошення нового наставника і комплектування команди. Єдиним "новачком" клубу стане Хуліо Тоус. Він буде тренером з фізичної підготовки команди та спеціалістом з відновлення гравців після травм. Раніше Тоус працював з Антоніо Конте.

У сезоні 2023/2024 "Барселона" вибула з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, двічі програла "Реалу" у Ла-Лізі та майже втратила шанси стати чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Лунін назвав умову, за якої залишиться в "Реалі"

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами.

Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.

Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
Жоан Лапорта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри