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Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену

2 травня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену
Гімнастка Саша Паскаль в Одесі. Фото: instagram.com/paskals2016/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Юна одеситка Олександра Паскаль виступила на Віденському балі-2024 у Києві. Вона допомогла провести благодійний проєкт, метою якого стало збирання коштів для дітей.

Маленька дівчинка танцювала у парі з партнером на очах у військових, ветеранів та зірок українського шоубізнесу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У Києві вперше за п'ять років відбувся Віденський бал. У ньому взяли участь захисники та захисниці України. Організатори благодійного заходу розраховували не лише зібрати кошти на фінансування проєктів, а й звернути увагу на проблеми інтеграції ветеранів у громадянське життя.

Саша Паскаль стала зіркою балу

Семирічна гімнастка, яка у 2022 році була тяжко поранена після обстрілу росіянами Затоки, також взяла участь у благодійному заході. Саша Паскаль перенесла важку операцію з ампутації ноги й тепер ходить і виступає на протезі. Це не завадило гімнастці, яка вже відновила кар'єру, взяти участь у Віденському балі у Києві.

Олександра Паскаль
Олександра Паскаль під час фотосесії. Фото: instagram.com/paskals2016/

Паскаль з усмішкою кружляла в танці та зірвала оплески людей, які спостерігали за її витонченим номером. У цей момент було складно подумати, що два роки тому ця дитина декілька тижнів провела у реанімації. Саша Паскаль стала символом сучасної України та продовжує надихати тисячі людей.

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Одеса
спорт
українці
Гімнастика
Саша Паскаль

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