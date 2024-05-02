Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену
Юна одеситка Олександра Паскаль виступила на Віденському балі-2024 у Києві. Вона допомогла провести благодійний проєкт, метою якого стало збирання коштів для дітей.
Маленька дівчинка танцювала у парі з партнером на очах у військових, ветеранів та зірок українського шоубізнесу, повідомляє портал Новини.LIVE.
У Києві вперше за п'ять років відбувся Віденський бал. У ньому взяли участь захисники та захисниці України. Організатори благодійного заходу розраховували не лише зібрати кошти на фінансування проєктів, а й звернути увагу на проблеми інтеграції ветеранів у громадянське життя.
Саша Паскаль стала зіркою балу
Семирічна гімнастка, яка у 2022 році була тяжко поранена після обстрілу росіянами Затоки, також взяла участь у благодійному заході. Саша Паскаль перенесла важку операцію з ампутації ноги й тепер ходить і виступає на протезі. Це не завадило гімнастці, яка вже відновила кар'єру, взяти участь у Віденському балі у Києві.
Паскаль з усмішкою кружляла в танці та зірвала оплески людей, які спостерігали за її витонченим номером. У цей момент було складно подумати, що два роки тому ця дитина декілька тижнів провела у реанімації. Саша Паскаль стала символом сучасної України та продовжує надихати тисячі людей.
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