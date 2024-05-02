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Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену

2 мая 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену
Гимнастка Саша Паскаль в Одессе. Фото: instagram.com/paskals2016/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Юная одесситка Александра Паскаль выступила на Венском балу-2024 в Киеве. Она помогла провести благотворительный проект, целью которого стал сбор средств для детей. 

Маленькая девочка танцевала в паре с партнером на глазах у военных, ветеранов и звезд украинского шоу-бизнеса, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В Киеве впервые за пять лет состоялся Венский бал. В нем приняли участие защитники и защитницы Украины. Организаторы благотворительного мероприятия рассчитывали не только собрать средства на финансирование проектов, но и обратить внимание на проблемы интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. 

Саша Паскаль стала звездой бала 

Семилетняя гимнастка, которая в 2022 году была тяжело ранена после обстрела россиянами Затоки, тоже приняла участие в благотворительном мероприятии. Саша Паскаль перенесла тяжелую операции по ампутации ноги и теперь ходит и выступает на протезе. Это не помешало гимнастке, которая уже возобновила карьеру, принять участие в Венском балу в Киеве. 

Александра Паскаль
Александра Паскаль позирует во время фотосессии. Фото: instagram.com/paskals2016/

Паскаль с улыбкой кружилась в танце и сорвала аплодисменты людей, которые наблюдали за ее изящным номером. В этот момент было сложно подумать, что два года назад этот ребенок несколько недель провел в реанимации. Саша Паскаль стала символом современной Украины и продолжает вдохновлять тысячи людей. 

Напомним, Гвардиола рассказал о будущем Довбика и Цыганкова.

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Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Одесса
спорт
украинцы
Гимнастика
Саша Паскаль

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