Гвардиола рассказал о будущем Довбыке и Цыганкове

Виктор Цыганков на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Председатель совета директоров испанской "Жироны" Пере Гвардиола рассказал о том, будет ли клуб удерживать в составе лидеров команды. Артем Довбик, Виктор Цыганков и другие игроки могут получить предложение от европейских грандов.

"Жирона" мечтает о дебюте в Лиге чемпионов и собирается усилить состав, рассказал Гвардиола в интервью Sport.es.

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Испанские журналисты сообщили о том, что как минимум пять футболистов "Жироны" ближайшим летом могут уйти из команды. Каталонцы получат запросы по Алейшу Гарсии, Виктору Цыганкову, Артему Довбику, Валери Фернандесу и Янхелю Эррере.

Довбик во время атаки "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" будет продавать игроков

Пере Гвардиола отметил, что каталонский клуб приложит максимум усилий, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Летом команду ждет серьезное изменение состава. "Жирону" покинуть игроки, которые были арендованы в других клубах. Также каталонцы продадут кого-то из своих лидеров, чтобы усилить состав.

Братья Хосеп (слева) и Пере Гвардиола. Фото: instagram.com/mozzartbetnigeria/

По мнению Гвардиолы, нельзя мешать футболистам менять клубы, когда игроки получают выгодные предложения. "Жирона" постарается заработать на трансферах своих лидеров как можно большую сумму.

В каталонском клубе нет неприкасаемых футболистов. Даже Виктор Цыганков и Артем Довбик могут уйти, если "Жироны" получит выгодные предложения по трансферам украинцев.

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