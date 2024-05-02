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Гвардиола рассказал о будущем Довбыке и Цыганкове

2 мая 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола рассказал о будущем Довбыке и Цыганкове
Виктор Цыганков на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Председатель совета директоров испанской "Жироны" Пере Гвардиола рассказал о том, будет ли клуб удерживать в составе лидеров команды. Артем Довбик, Виктор Цыганков и другие игроки могут получить предложение от европейских грандов. 

"Жирона" мечтает о дебюте в Лиге чемпионов и собирается усилить состав, рассказал Гвардиола в интервью Sport.es

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Испанские журналисты сообщили о том, что как минимум пять футболистов "Жироны" ближайшим летом могут уйти из команды. Каталонцы получат запросы по Алейшу Гарсии, Виктору Цыганкову, Артему Довбику, Валери Фернандесу и Янхелю Эррере. 

Артем Довбик может уйти из Жироны
Довбик во время атаки "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" будет продавать игроков 

Пере Гвардиола отметил, что каталонский клуб приложит максимум усилий, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Летом команду ждет серьезное изменение состава. "Жирону" покинуть игроки, которые были арендованы в других клубах. Также каталонцы продадут кого-то из своих лидеров, чтобы усилить состав. 

Хосеп и Пере Гвардиола
Братья Хосеп (слева) и Пере Гвардиола. Фото: instagram.com/mozzartbetnigeria/

По мнению Гвардиолы, нельзя мешать футболистам менять клубы, когда игроки получают выгодные предложения. "Жирона" постарается заработать на трансферах своих лидеров как можно большую сумму. 

В каталонском клубе нет неприкасаемых футболистов. Даже Виктор Цыганков и Артем Довбик могут уйти, если "Жироны" получит выгодные предложения по трансферам украинцев. 

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

спорт
футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Жирона
Пере Гвардиола

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