Гвардиола рассказал о будущем Довбыке и Цыганкове
Председатель совета директоров испанской "Жироны" Пере Гвардиола рассказал о том, будет ли клуб удерживать в составе лидеров команды. Артем Довбик, Виктор Цыганков и другие игроки могут получить предложение от европейских грандов.
"Жирона" мечтает о дебюте в Лиге чемпионов и собирается усилить состав, рассказал Гвардиола в интервью Sport.es.
Испанские журналисты сообщили о том, что как минимум пять футболистов "Жироны" ближайшим летом могут уйти из команды. Каталонцы получат запросы по Алейшу Гарсии, Виктору Цыганкову, Артему Довбику, Валери Фернандесу и Янхелю Эррере.
"Жирона" будет продавать игроков
Пере Гвардиола отметил, что каталонский клуб приложит максимум усилий, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Летом команду ждет серьезное изменение состава. "Жирону" покинуть игроки, которые были арендованы в других клубах. Также каталонцы продадут кого-то из своих лидеров, чтобы усилить состав.
По мнению Гвардиолы, нельзя мешать футболистам менять клубы, когда игроки получают выгодные предложения. "Жирона" постарается заработать на трансферах своих лидеров как можно большую сумму.
В каталонском клубе нет неприкасаемых футболистов. Даже Виктор Цыганков и Артем Довбик могут уйти, если "Жироны" получит выгодные предложения по трансферам украинцев.
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