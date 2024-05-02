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Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова

2 травня 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова
Віктор Циганков на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голова ради директорів іспанської "Жирони" Пере Гвардіола розповів про те, чи клуб утримуватиме у складі лідерів команди. Артем Довбик, Віктор Циганков та інші гравці можуть отримати пропозицію від європейських грандів.

"Жирона" мріє про дебют у Лізі чемпіонів та збирається посилити склад, розповів Гвардіола в інтерв'ю Sport.es.

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Іспанські журналісти повідомили про те, що щонайменше п'ять футболістів "Жирони" найближчого літа можуть піти з команди. Каталонці отримають запити щодо Алейша Гарсії, Віктора Циганкова, Артема Довбика, Валерія Фернандеса та Янхеля Еррери.

Артем Довбик може піти з Жирони
Довбик під час атаки "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" продаватиме гравців

Пере Гвардіола зазначив, що каталонський клуб докладе максимум зусиль, щоб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону. Влітку на команду чекає серйозна зміна складу. "Жирону" залишити гравці, які були орендовані в інших клубах. Також каталонці продадуть когось зі своїх лідерів, аби посилити склад.

Хосеп та Пере Гвардіола
Брати Хосеп (ліворуч) та Пере Гвардіола. Фото: instagram.com/mozzartbetnigeria/

На думку Гвардіоли, не можна заважати футболістам міняти клуби, коли гравці одержують вигідні пропозиції. "Жирона" намагатиметься заробити на трансферах своїх лідерів якомога більшу суму.

У каталонському клубі немає недоторканних футболістів. Навіть Віктор Циганков та Артем Довбик можуть піти, якщо "Жирони" отримають вигідні пропозиції щодо трансферів українців.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

спорт
футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Жирона
Пере Гвардіола

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