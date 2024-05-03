За Цыганкова будут бороться два итальянских клуба — что известно
Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков является одним из футболистов каталонской команды, которые летом могут перейти в другой клуб. Потенциальные покупатели уже готовят предложения по украинцу.
Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tutto Mercato.
Руководство "Жироны" подтвердило, что во время летнего межсезонья клуб будет активно работать на трансферном рынке. Каталонцы продадут несколько игроков, чтобы получить средства на усиление состава перед дебютом в Лиге чемпионов.
Куда уйдет Цыганков
Украинские легионеры "Жироны" оказались в списке футболистов, на которых каталонцы могут заработать большие деньги. В услугах Виктора Цыганкова заинтересованы представители нескольких европейских лиг, однако наибольшую активность проявляют итальянские клубы.
"Наполи" и "Ювентус" готовят запросы по трансферу украинского полузащитника. Однако "Жирона" хочет получить за Цыганкова как минимум 45 млн евро, поскольку половину этой суммы каталонцы будут вынуждены заплатить киевскому "Динамо".
В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл за "Жирону" 25 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
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