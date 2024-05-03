За Цыганкова будут бороться два итальянских клуба — что известно

Виктор Цыганков на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков является одним из футболистов каталонской команды, которые летом могут перейти в другой клуб. Потенциальные покупатели уже готовят предложения по украинцу.

Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tutto Mercato.

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Полузащитник Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куда уйдет Цыганков

Украинские легионеры "Жироны" оказались в списке футболистов, на которых каталонцы могут заработать большие деньги. В услугах Виктора Цыганкова заинтересованы представители нескольких европейских лиг, однако наибольшую активность проявляют итальянские клубы.

"Наполи" и "Ювентус" готовят запросы по трансферу украинского полузащитника. Однако "Жирона" хочет получить за Цыганкова как минимум 45 млн евро, поскольку половину этой суммы каталонцы будут вынуждены заплатить киевскому "Динамо".

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл за "Жирону" 25 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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