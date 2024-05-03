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За Цыганкова будут бороться два итальянских клуба — что известно

3 мая 2024 07:55
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За Цыганкова будут бороться два итальянских клуба — что известно
Виктор Цыганков на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков является одним из футболистов каталонской команды, которые летом могут перейти в другой клуб. Потенциальные покупатели уже готовят предложения по украинцу. 

Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tutto Mercato

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Руководство "Жироны" подтвердило, что во время летнего межсезонья клуб будет активно работать на трансферном рынке. Каталонцы продадут несколько игроков, чтобы получить средства на усиление состава перед дебютом в Лиге чемпионов. 

Виктор Цыганков
Полузащитник Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куда уйдет Цыганков

Украинские легионеры "Жироны" оказались в списке футболистов, на которых каталонцы могут заработать большие деньги. В услугах Виктора Цыганкова заинтересованы представители нескольких европейских лиг, однако наибольшую активность проявляют итальянские клубы. 

"Наполи" и "Ювентус" готовят запросы по трансферу украинского полузащитника. Однако "Жирона" хочет получить за Цыганкова как минимум 45 млн евро, поскольку половину этой суммы каталонцы будут вынуждены заплатить киевскому "Динамо". 

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл за "Жирону" 25 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. 

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер. 

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