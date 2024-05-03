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Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з Тоттенгемом

3 травня 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з Тоттенгемом
Михайло Мудрик під час атаки "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" впевнено обіграв "Тоттенгем" у рамках англійської Прем'єр-ліги. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно похвалив своїх підопічних та виділив Михайла Мудрика.

Почеттіно назвав цей поєдинок найкращим матчем "Челсі" останнім часом, повідомляє Sky Sports.

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"Челсі" домінував у протистоянні з "Тоттенгемом", яке пройшло у рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик міг стати автором гольового пасу, проте партнерам українця не вдалося забити після його передач.

Що Почеттіно сказав про перемогу "Челсі"

Головний тренер "синіх" похвалив своїх підопічних і заявив, що це був найкращий матч команди цього сезону. Маурісіо Почеттіно окремо похвалив Михайла Мудрика та автора одного з голів Ніколаса Джексона. На думку тренера, ці гравці прогресують із кожним матчем.

"Після десяти місяців кропіткої праці футболісти почали розуміти, чого ми хочемо від них досягти. Я неймовірно щасливий і сповнений оптимізму. Цей проєкт буде успішним", — пообіцяв Почеттіно.

Маурісіо Почеттіно
Тренер Маурісіо Почеттіно під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

У наступному матчі "Челсі" прийме у неділю "Вест Гем". Після 34 турів "сині" посідають восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену.

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно

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