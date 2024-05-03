Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з Тоттенгемом
Лондонський "Челсі" впевнено обіграв "Тоттенгем" у рамках англійської Прем'єр-ліги. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно похвалив своїх підопічних та виділив Михайла Мудрика.
Почеттіно назвав цей поєдинок найкращим матчем "Челсі" останнім часом, повідомляє Sky Sports.
"Челсі" домінував у протистоянні з "Тоттенгемом", яке пройшло у рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги. Михайло Мудрик міг стати автором гольового пасу, проте партнерам українця не вдалося забити після його передач.
Що Почеттіно сказав про перемогу "Челсі"
Головний тренер "синіх" похвалив своїх підопічних і заявив, що це був найкращий матч команди цього сезону. Маурісіо Почеттіно окремо похвалив Михайла Мудрика та автора одного з голів Ніколаса Джексона. На думку тренера, ці гравці прогресують із кожним матчем.
"Після десяти місяців кропіткої праці футболісти почали розуміти, чого ми хочемо від них досягти. Я неймовірно щасливий і сповнений оптимізму. Цей проєкт буде успішним", — пообіцяв Почеттіно.
У наступному матчі "Челсі" прийме у неділю "Вест Гем". Після 34 турів "сині" посідають восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.
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