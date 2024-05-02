Челсі з Мудриком впевнено обіграв Тоттенгем

Пропущений гол "Тоттенгема". Фото: twitter.com/ChelseaFC

У рамках 26-го туру чемпіонату Англії "Челсі" приймав "Тоттенгем". З перших хвилин матчу на поле вийшов українець Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Челсі", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Челсі" — "Тоттенгем"

У лондонському дербі гравцям "Челсі" була потрібна перемога після низки невдалих матчів. Тому "сині" пішли в атаку та на 24-й хвилині відкрили рахунок. Після подачі Галлахера зі штрафного Чалоба пробив головою під перекладину. "Тоттенгем" також програв дві гри поспіль до матчу на "Стемпфорд Брідж", але фанати були не на їхньому боці.

Після пропущеного м'яча у "Тоттенгема" не виходило створювати небезпечні моменти, а небезпека від "синіх" продовжувала надходити.

Другий м'яч "Челсі" забило на 73-й хвилині Палмер зі штрафного пробив у перекладину, а першим на добиванні був Джексон. Це був останній гол у матчі.

Мудрик вийшов у стартовому складі та був замінений на 75-й хвилині на Казадеї.

"Челсі" — "Тоттенхем" — 2:0

Голи: Чалоба, 24, Джексон, 73.

"Челсі" — "Тоттенгем" — 2:0

Голи: Чалоба, 24, Джексон, 73

"Челсі": Петрович, Гілкріст (Ачеампонг, 85), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлагер, Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 75), Джексон (Тауріайнен, 90+4)

"Тоттенгем": Вікаріо, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял (Ло Чельсо, 86), Біссума (Гейб'єрг, 64), Сарр (Меддісон, 63), Джонсон (Хіль, 78), Кулушевські, Сон, Рішарлісон (Бентанкур, 63)

Попередження: Ван де Вен

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