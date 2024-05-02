Челси с Мудриком уверенно обыграл Тоттенхэм

Пропущенный гол "Тоттенхэма". Фото: twitter.com/ChelseaFC

В рамках 26-тура чемпионата Англии "Челси" принимал "Тоттенхэм". С первых минут матча на поле вышел украинец Михаил Мудрик.

Матч завершился победой "Челси", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Челси" — "Тоттенхэм"

В лондонском дерби игрокам "Челси" была необходима победа после ряда неудачных матчей. Поэтому "синие" пошли атаку и на 24-й минуте открыли счет. После подачи Галлахера со штрафного Чалоба пробил головой под перекладину. "Тоттенхэм" также проиграл две игры подряд до матча на "Стэмпфорд Бридж", но фанаты были не на их стороне.

После пропущенного мяча у "Тоттенхэма" не получалось создавать опасные моменты, а опасность от "синих" продолжала исходить.

Второй мяч "Челси" забило на 73-й минуте Палмер со штрафного пробил в перекладину, а первым на добивании был Джексон. Это был последний гол в матче.

Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте на Казадеи.

"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:0

Голы: Чалоба, 24, Джексон, 73.

"Челси": Петрович, Гилкрист (Ачеампонг, 85), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлагер, Мадуэке, Палмер, Мудрик (Казадеи, 75), Джексон (Тауриайнен, 90+4)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял (Ло Чельсо, 86), Биссума (Гейбьерг, 64), Сарр (Мэддисон, 63), Джонсон (Хиль, 78), Кулушевски, Сон, Ришарлисон (Бентонкур, 63)

Предупреждение: Ван де Вен

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