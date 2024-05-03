Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з Баєра після перемоги над Ромою
Італійська "Рома" програла вдома "Баєру" у першому півфіналі Ліги Європи. Наставник німецької команди Хабі Алонсо вважає результат поєдинку закономірним.
Хабі Алонсо прокоментував можливість переходу в інший клуб у літнє міжсезоння, повідомляє Bild.
"Рома" прийняла "Баєр" у Римі в рамках першого півфіналу Ліги Європи. Чемпіони Німеччини забили супернику два голи й не пропустили жодного м'яча у відповідь. Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо назвав причини успіху своєї команди в Італії.
Що Хабі Алонсо сказав про матч
Тренер німецької команди похвалив своїх футболістів. Він зазначив, що з кожним поєдинком та з кожною перемогою "Баєр" стає більш досвідченим колективом, який готовий до будь-якого розвитку подій на полі.
Хабі Алонсо задоволений результатом матчу у Римі. Впевнена перемога дозволить німецькій команді спокійно готується до зустрічі у відповідь, яка через тиждень відбудеться в Німеччині. Також тренер відповів на запитання про те, чи збирається він йти з "Баєра".
"Було б дивно, якби я думав про це під час одного з найважливіших матчів сезону. Ми хочемо зробити цей сезон історичним та мріємо дебютувати у Лізі чемпіонів. Питання про зміну клубу закрите", — заявив Хабі Алонсо.
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