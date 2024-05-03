Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з Баєра після перемоги над Ромою

Хабі Алонсо під час матчу Ліги Європи. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Італійська "Рома" програла вдома "Баєру" у першому півфіналі Ліги Європи. Наставник німецької команди Хабі Алонсо вважає результат поєдинку закономірним.

Хабі Алонсо прокоментував можливість переходу в інший клуб у літнє міжсезоння, повідомляє Bild.

Читайте також:

"Рома" прийняла "Баєр" у Римі в рамках першого півфіналу Ліги Європи. Чемпіони Німеччини забили супернику два голи й не пропустили жодного м'яча у відповідь. Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо назвав причини успіху своєї команди в Італії.

Що Хабі Алонсо сказав про матч

Тренер німецької команди похвалив своїх футболістів. Він зазначив, що з кожним поєдинком та з кожною перемогою "Баєр" стає більш досвідченим колективом, який готовий до будь-якого розвитку подій на полі.

Тренери Хабі Алонсо та Даніеле Де Россі перед матчем. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Хабі Алонсо задоволений результатом матчу у Римі. Впевнена перемога дозволить німецькій команді спокійно готується до зустрічі у відповідь, яка через тиждень відбудеться в Німеччині. Також тренер відповів на запитання про те, чи збирається він йти з "Баєра".

"Було б дивно, якби я думав про це під час одного з найважливіших матчів сезону. Ми хочемо зробити цей сезон історичним та мріємо дебютувати у Лізі чемпіонів. Питання про зміну клубу закрите", — заявив Хабі Алонсо.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".

Семирічна гімнастка, яка втратила ногу через ракетний удар, повернулася на сцену.

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.