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Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з Баєра після перемоги над Ромою

3 травня 2024 08:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з Баєра після перемоги над Ромою
Хабі Алонсо під час матчу Ліги Європи. Фото: Reuters/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійська "Рома" програла вдома "Баєру" у першому півфіналі Ліги Європи. Наставник німецької команди Хабі Алонсо вважає результат поєдинку закономірним.

Хабі Алонсо прокоментував можливість переходу в інший клуб у літнє міжсезоння, повідомляє Bild.

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"Рома" прийняла "Баєр" у Римі в рамках першого півфіналу Ліги Європи. Чемпіони Німеччини забили супернику два голи й не пропустили жодного м'яча у відповідь. Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо назвав причини успіху своєї команди в Італії.

Що Хабі Алонсо сказав про матч

Тренер німецької команди похвалив своїх футболістів. Він зазначив, що з кожним поєдинком та з кожною перемогою "Баєр" стає більш досвідченим колективом, який готовий до будь-якого розвитку подій на полі.

Хабі Алонсо та Даніеле Де Россі
Тренери Хабі Алонсо та Даніеле Де Россі перед матчем. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Хабі Алонсо задоволений результатом матчу у Римі. Впевнена перемога дозволить німецькій команді спокійно готується до зустрічі у відповідь, яка через тиждень відбудеться в Німеччині. Також тренер відповів на запитання про те, чи збирається він йти з "Баєра".

"Було б дивно, якби я думав про це під час одного з найважливіших матчів сезону. Ми хочемо зробити цей сезон історичним та мріємо дебютувати у Лізі чемпіонів. Питання про зміну клубу закрите", — заявив Хабі Алонсо.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

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"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

спорт
футбол
Ліга Європи
Хабі Алонсо
Байєр

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