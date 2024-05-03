Байєр впевнено переміг Рому на виїзді у півфіналі Ліги Європи

Роберт Андріх. Фото: Reuters

Італійська "Рома" несподівано на своєму полі не зуміла нічого протиставити новому чемпіону Бундесліги — "Байєру" з Леверкузена. Німці поїхали з Риму з перевагою у два голи перед матчем відповіді півфіналу Ліги Європи.

Подробиці матчу — у матеріалі Новини.LIVE.

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Натомість на 28-й хвилині гості вийшли вперед. Грімальдо перехопив м'яч у Карсдорпа на лівому фланзі штрафного, після чого покотив на порожні для Вірца.

Фортуна на боці німців

Італійці намагались відігратись після перерви. Воротам суперників загрожували Кардсдорп та Крісанте, але фортуна знову була на біці німців.

На 73-й хвилині Андріх поклав дальній удар із правого флангу в протилежну дев'ятку.

Наприкінці був ще шанс у іранця Азмуна. Пеллегріні з лівого флангу зіграв до центру штрафного, де партнеру не дав нормально пробити Інкап'є. У підсумку перед командою Монтелли стоїть надважке завдання відіграти два м’ячі на виїзді.

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