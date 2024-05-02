Рома против Байера в центральном матче Лиги Европы — стартовые составы
В Лиге Европы начинается стадия полуфинальных матчей. В Риме местная "Рома" примет нового чемпиона Германии "Байер".
Перед матчем команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.
📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaBayer 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2024
🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma #UEL pic.twitter.com/gy7fI4C0qT
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 𝙫𝙨 @ASRomaEN— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 2, 2024
Your #Werkself for tonight's #UEL Semi Final!⚫️🔴#ASRB04 | #Bayer04 #aCROSSeurope pic.twitter.com/GTKUEjYEsf
"Рома" — "Байер"
Хозяева поля провели сложный сезон. Даже в Еврокубках они стали лишь вторыми в своей группе, но в стыковых матчах прошли крепкий нидерландский "Фейеноорд". Затем в плей-офф были пройдены английский "Брайтон" и "Милан".
"Байер" в своей группе стал первым и в стыках не играл. В плей-офф подопечные Хаби Алонсо прошли с огромным трудом азербайджанский "Карабах" и "Вест Хэм".
Стартовые составы на матч "Рома" — "Байер":
"Рома": Свилар — Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Паредес, Кристанте, Пеллегрини — Дибала, Лукаку, Эль Шаарави.
Запасные: Патрисиу, Бур, Ндика, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданцы, Бове, Залевски, Анхелиньо.
"Байер": Коварж — Станишич, Та, Тапсоба — Фримпонг, Андрех, Джака, Инкапье — Вирц, Адли, Гримальдо.
Запасные: Градецки, Ломб, Коссуна, Иглесиас, Артур, Шик, Телла, Бонифейс, Гложек, Паласиос, Пуэрта.
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