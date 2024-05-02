Рома против Байера в центральном матче Лиги Европы — стартовые составы

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо. Фото: "Байер"

В Лиге Европы начинается стадия полуфинальных матчей. В Риме местная "Рома" примет нового чемпиона Германии "Байер".

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева поля провели сложный сезон. Даже в Еврокубках они стали лишь вторыми в своей группе, но в стыковых матчах прошли крепкий нидерландский "Фейеноорд". Затем в плей-офф были пройдены английский "Брайтон" и "Милан".

"Байер" в своей группе стал первым и в стыках не играл. В плей-офф подопечные Хаби Алонсо прошли с огромным трудом азербайджанский "Карабах" и "Вест Хэм".

Стартовые составы на матч "Рома" — "Байер":

"Рома": Свилар — Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Паредес, Кристанте, Пеллегрини — Дибала, Лукаку, Эль Шаарави.

Запасные: Патрисиу, Бур, Ндика, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданцы, Бове, Залевски, Анхелиньо.

"Байер": Коварж — Станишич, Та, Тапсоба — Фримпонг, Андрех, Джака, Инкапье — Вирц, Адли, Гримальдо.

Запасные: Градецки, Ломб, Коссуна, Иглесиас, Артур, Шик, Телла, Бонифейс, Гложек, Паласиос, Пуэрта.

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