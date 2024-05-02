Рома проти Баєра в центральному матчі Ліги Європи — стартові склади

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо. Фото: "Баєр"

У Лізі Європи розпочинається стадія півфінальних матчів. У Римі місцева "Рома" прийме нового чемпіона Німеччини — "Баєр".

Перед матчем команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Рома" — "Баєр"

Хазяї поля провели складний сезон. Навіть у єврокубках вони стали лише другими у своїй групі, але у стикових матчах пройшли міцний нідерландський "Фейєноорд". Потім у плей-оф було пройдено англійський "Брайтон" та "Мілан".

"Баєр" у своїй групі став першим і у стиках не грав. У плей-оф підопічні Хабі Алонсо пройшли насилу азербайджанський "Карабах" та "Вест Гем".

Стартові склади на матч "Рома" — "Баєр":

"Рома": Свілар — Карсдорп, Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес, Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Ндіка, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевскі, Анхеліньо.

"Байєр": Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Інкап'є — Вірц, Адлі, Гримальдо.

Запасні: Градецький, Ломб, Коссуна, Іглесіас, Артур, Шик, Телла, Боніфейс, Гложек, Паласіос, Пуерта.

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