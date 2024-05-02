Рома проти Баєра в центральному матчі Ліги Європи — стартові склади
У Лізі Європи розпочинається стадія півфінальних матчів. У Римі місцева "Рома" прийме нового чемпіона Німеччини — "Баєр".
Перед матчем команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.
📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaBayer 🐺- AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2024
🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥 #ASRoma #UEL pic.twitter.com/gy7fI4C0qT
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 𝙫𝙨 @ASRomaEN— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 2, 2024
Your #Werkself for tonight's #UEL Semi Final!⚫️🔴 #ASRB04 | #Bayer04 #aCROSSeurope pic.twitter.com/GTKUEjYEsf
"Рома" — "Баєр"
Хазяї поля провели складний сезон. Навіть у єврокубках вони стали лише другими у своїй групі, але у стикових матчах пройшли міцний нідерландський "Фейєноорд". Потім у плей-оф було пройдено англійський "Брайтон" та "Мілан".
"Баєр" у своїй групі став першим і у стиках не грав. У плей-оф підопічні Хабі Алонсо пройшли насилу азербайджанський "Карабах" та "Вест Гем".
Стартові склади на матч "Рома" — "Баєр":
"Рома": Свілар — Карсдорп, Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес, Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.
Запасні: Патрісіу, Бур, Ндіка, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевскі, Анхеліньо.
"Байєр": Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Інкап'є — Вірц, Адлі, Гримальдо.
Запасні: Градецький, Ломб, Коссуна, Іглесіас, Артур, Шик, Телла, Боніфейс, Гложек, Паласіос, Пуерта.
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