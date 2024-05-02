Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Марсель та Аталанта оголосили стартові склади на півфінал Ліги Європи arrow

Марсель та Аталанта оголосили стартові склади на півфінал Ліги Європи

2 травня 2024 21:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Марсель та Аталанта оголосили стартові склади на півфінал Ліги Європи
Легендарний стадіон "Велодром", де відбудеться матч. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лізі Європи 2 травня відбудуться перші півфінальні матчі. В одному з них французький "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти".

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Марсель" — "Аталанта"

Французький клуб став відкриттям Ліги Європи, оскільки звільнення Дженнаро Гаттузо позитивно вплинуло на результати команди. У плей-оф вони пройшли донецький "Шахтар", іспанський "Вільярреал" та португальську "Бенфіку".

"Аталанта" Джан-П'єро Гасперіні виграла свою групу і в плей-оф ЛЄ пройшла міцний португальський "Спортінг" та "Ліверпуль".

Стартові склади на матч "Марсель" — "Аталанта"

"Марсель": Лопес — Клос, Мбемба, Балерді, Мурільо — Аріт, Веретту, Кондогбіа — Сарр, Обамеянг, Енріке.

Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Мерлен, Унахі, Мумбанья, Корреа, Ндіае, Согло, Абдалла, Ляфон, Саїд-Ммаді, Дау.

"Аталанта": Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Лукман, Адопо, Гатебур, Бонфанті, Палестра, Комі, Міранчук.

Нагадаємо, Гвардіола розповів про майбутнє Довбика та Циганкова.

Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

футбол
Ліга Європи
Марсель
Аталанта
єврокубки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри