Марсель та Аталанта оголосили стартові склади на півфінал Ліги Європи
У Лізі Європи 2 травня відбудуться перші півфінальні матчі. В одному з них французький "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти".
Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.
📋 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 2, 2024
Here's your 1️⃣1️⃣ for tonight's @EuropaLeague semi-final against Atalanta! ⚔️ #OMAtalanta | 🔵⚪ pic.twitter.com/ouMHvP1a5J
👥 Così in campo al Vélodrome!- Atalanta BC (@Atalanta_BC) May 2, 2024
👊 Наші line-up на OM! #OMAtalanta #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/wHKfSRPWPT
"Марсель" — "Аталанта"
Французький клуб став відкриттям Ліги Європи, оскільки звільнення Дженнаро Гаттузо позитивно вплинуло на результати команди. У плей-оф вони пройшли донецький "Шахтар", іспанський "Вільярреал" та португальську "Бенфіку".
"Аталанта" Джан-П'єро Гасперіні виграла свою групу і в плей-оф ЛЄ пройшла міцний португальський "Спортінг" та "Ліверпуль".
Стартові склади на матч "Марсель" — "Аталанта"
"Марсель": Лопес — Клос, Мбемба, Балерді, Мурільо — Аріт, Веретту, Кондогбіа — Сарр, Обамеянг, Енріке.
Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Мерлен, Унахі, Мумбанья, Корреа, Ндіае, Согло, Абдалла, Ляфон, Саїд-Ммаді, Дау.
"Аталанта": Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.
Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Лукман, Адопо, Гатебур, Бонфанті, Палестра, Комі, Міранчук.
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