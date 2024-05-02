Марсель та Аталанта оголосили стартові склади на півфінал Ліги Європи

Легендарний стадіон "Велодром", де відбудеться матч. Фото: "Марсель"

У Лізі Європи 2 травня відбудуться перші півфінальні матчі. В одному з них французький "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти".

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Марсель" — "Аталанта"

Французький клуб став відкриттям Ліги Європи, оскільки звільнення Дженнаро Гаттузо позитивно вплинуло на результати команди. У плей-оф вони пройшли донецький "Шахтар", іспанський "Вільярреал" та португальську "Бенфіку".

"Аталанта" Джан-П'єро Гасперіні виграла свою групу і в плей-оф ЛЄ пройшла міцний португальський "Спортінг" та "Ліверпуль".

Стартові склади на матч "Марсель" — "Аталанта"

"Марсель": Лопес — Клос, Мбемба, Балерді, Мурільо — Аріт, Веретту, Кондогбіа — Сарр, Обамеянг, Енріке.

Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Мерлен, Унахі, Мумбанья, Корреа, Ндіае, Согло, Абдалла, Ляфон, Саїд-Ммаді, Дау.

"Аталанта": Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Лукман, Адопо, Гатебур, Бонфанті, Палестра, Комі, Міранчук.

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